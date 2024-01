Egyre súlyosabb botrány alakul ki Karácsony Gergelyék Lánchíd-felújítása körül. Mint kiderült, nagy valószínűséggel nem a véletlen műve, hogy a korábbi tenderhez mérten 5 milliárd forinttal nőtt a projekt költsége, illetve az sem, hogy Tüttő Kata alig két héttel Karácsony főpolgármesterré választását követően éppen annak a vállalatnak a rendezvényén tűnt fel, amely elnyerte a tendert a híd felújítására. Az újabb baloldali botrányban nyakig benne van Víg Mór is, aki annak a Víg Dávidnak a testvére, aki ezer szálon kapcsolódik a magyar baloldalhoz és a Soros-hálózathoz. Mint kiderült, két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a számlagyáras exjogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek, majd 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára utaltak. Mutatjuk, hogy mit tudunk eddig a korrupt baloldali városvezetés botrányáról!

Karácsonyék alatt egy szempillantás alatt 5 milliárddal drágább lett a Lánchíd felújítása

A Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat még 2019 előtt tendert írt ki a Lánchíd felújítására, amelyet első alkalommal is az A-Híd Zrt. nyert meg, összesen bruttó 21,8 milliárd forintért újították volna fel a Lánchidat. Ezt a tendert érvénytelenítette Karácsony Gergely - nyilván Gyurcsány utasítására - 2019 őszén, ami akkor teljes mértékben érthetetlen volt, mostanra viszont sokat tisztult a kép. Karácsonyék kiírták az új tendert, azonban azt követően, hogy minden ajánlatot túl költségesnek ítéltek meg, újabb fordulóra került sor, ahol megint az A-Híd Zrt. nyert.

A munka másfél éves csúszással 2021 márciusában kezdődött, és míg Tarlós István a Széchenyi teret, valamint a villamosalagutat és a Váralagutat is renoválta volna, addig ezt Karácsonyék már nem akarták megtenni. Ráadásul a baloldali városvezetés hatvanszor annyi előleget fizetett ki, mint amennyi a korábbi tenderben szerepelt. Karácsonyék projektje bruttó 26,7 milliárd forintra rúgott, ami 4,9 milliárd forinttal több, mint amiről Tarlós idejében szó volt.

Magyarul: Karácsonyék érvénytelenítettek egy 21,8 milliárd forintos tendert, majd ugyanazzal a céggel, ugyanarra a projektre kötöttek egy 4,9 milliárd forinttal drágább szerződést.

Ezt követően Karácsonyék elképesztő hazugságlavinát indítottak. Azt állították, hogy a Lánchíd kedvezőbb feltételekkel újulhat meg, miután a korábbinál 8,5 milliárd forinttal olcsóbb ajánlat érkezett a beruházás kivitelezésére. Akkor a Fővárosi Önkormányzat közleményben arról írt, hogy 35,3 milliárd forint helyett, az eddigi legalacsonyabb árból, 26,8 milliárd forintból újulhat meg a Lánchíd.

Ennek azonban az volt az oka, hogy Karácsonyék egyszerűen elengedték a villamosalagút és a Váralagút felújítását.

A dollárbaloldal propagandaoldala, a Telex, egyébként még a napokban is Karácsony Gergelyt védte, pontosan hasonló hazugságokkal, mint amiket annak idején a Fővárosi Önkormányzat közleményéből már jól ismerünk. Tarlós István erre így reagált: az alagút nélküli változatot összehasonlítják az alagút-felújítást is tartalmazó változattal, ami ötven százalékkal nagyobb projekt: ez óvodás trükk. Nem is értem, miért erőltetik.

Összességében tehát Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés miatt:

A Lánchíd 5 milliárd forinttal, mintegy 23 százalékkal drágult

Az előleget mintegy hatvanszorosára emelték

A kötbért megfelezték

A teljes képhez egy másik, ezzel kapcsolatos eseményt is fel kell eleveníteni, hiszen ennek hatalmas jelentősége lett. Ugyanis nem sokkal 2019-es kinevezése után rögtön a Lánchíd felújítását később elnyerő A-Híd Zrt. karácsonyi buliján tűnt fel Tüttő Kata, Karácsony Gergely helyettese. Ez már akkor is rendkívül gyanús volt, főleg annak a fényében, hogy Karácsony Gergely még 2019-ben a maga teszetosza módján elszólta magát és azt mondta, hogy a jogszabályi korlátok ellenére azt szeretnék, hogy a Margit híd felújítására a Demszky-korszakban megbízást kapó konzorcium is indulhasson a közbeszerzésen. A Magyar Nemzet üzleti köröktől akkor úgy értesült, hogy az egykori konzorciumot alkotó három vállalat – Közgép, A-Híd Építő, Strabag – közül az A-híd volt a baloldali városvezetés favoritja.

Közel másfél milliárd forint kerülhetett a Lánchíd felújítójától a számlagyáros Vig Mór cégéhez

Az ATV hétfőn megírta, hogy

két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a praxisától eltiltott jogász, Víg Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a Víg Mórhoz köthető számlákra általában ugyanazokon a napokon történtek a továbbutalások, mint amely napokon az A-Híd Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. Ezeket a tranzakciókat jelenleg a NAV sok száz milliós költségvetési csalást érintő büntetőeljárásban vizsgálja.

Víg Mórt tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. Akkor a NAV bűnügyi főigazgatósági házkutatást is tartott a jogásznál több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával. Nem sokkal a razziát követően derült ki, hogy a férfi nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére, aki ezer szálon kötődik a Soros-birodalomhoz.

A napokban a A-Híd elismerte, hogy szerződésben álltak Vig Mór cégével, amely állításuk szerint „nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó" szerződés volt.

Január elején egyébként kiderült, hogy az A-Híd Zrt.-nél tavaly év végén házkutatást tartottak a hatóságok. A hatósági intézkedés a sok száz milliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt. Mint kiderült, dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt és készpénzt is lefoglaltak.

Az ATV kiderítette, hogy az adóhatóság azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022 januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatásgyakorlásától, és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból. Amennyiben Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak forrásunk szerint.

Feljelentés, bűncselekmények gyanúja

A feljelentéseiről ismert Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban a hatóságokhoz fordult.