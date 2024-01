Nem sokkal 2019-es kinevezése után rögtön a Lánchíd felújítását később elnyerő A-Híd Zrt. karácsonyi buliján tűnt fel Tüttő Kata, Karácsony Gergely helyettese. A baloldali városvezetés által kedvelt cég később ötmilliárd forinttal drágábban újította fel a hidat, mint amennyiért a Tarlós István vezette főváros tervezte. Mindennek azért van nagy jelentősége, mivel az atv.hu legújabb hírei szerint két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-Híd Zrt-től Vig Mór, a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Ráadásul az azóta letartóztatott Víg Mór magánszámlájára is mehetett közel 1 milliárd forint, amit feltehetően készpénzben fel is vettek. A Lánchíd felújításának botrányával kapcsolatban megkérdeztük a főváros vezetőit is.