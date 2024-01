Sikkasztás gyanúja is felvetődhet a több száz milliós számlagyárba belebukó exügyvéd, Vig Mórral kapcsolatban. Sajtóhírek szerint ugyanis a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 900 millió forintja landolt az Amnesty-vezér testvérének magán- és ügyvédi letéti számláján, amit készpénzben fel is vettek. A NAV ráadásul azt is vizsgálhatja, hogy érkeztek-e utalások az ügyvédi számlára azt követően, hogy a jogászt eltiltották a praxisától – írta a Magyar Nemzet.