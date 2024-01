HÁBORÚ - Ukrajna és Oroszország között ismét intenzív harcok dúlnak. Az ukrán hadsereg több orosz parancsnoki és rakétaállomást semmisített meg.

Elemzők szerint, az eltelt 2 év állandósult háborús helyzet lassan felemésztették az ukránokat.

HATALOMÁTVÉTEL - A nyolc gyanúsított az ország irányításának átvételére készült, és kilátásba helyezte a magyar rendőrök és katonák lefegyverzését is, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vetett véget a szervezkedésnek.

ÓNOS ESŐ - Az ónos eső a sofőrök legnagyobb ellensége, aki pedig a héten autóba ül, könnyen találkozhat az így megváltozott útviszonyokkal. Stábunk ellátogatott egy vezetéstechnikai oktatóhoz, hogy éles helyzetben mutathassa be, miképp lehet kivédeni az életveszélyes szituációkat. A rendőrség azt javasolja, ha azt tapasztaljuk, hogy csúszósak az utak, akkor aki teheti inkább ne induljon útnak se gyalogosan, se autóval.

HASNYÁLMIRIGYRÁK - Évente csaknem 130 ezer ember halálát okozza Európában a hasnyálmirigy-rák, mégis kevés szó esik róla. Aki egy ilyen diagnózist kap, annak nagy eséllyel a halállal kell majd farkasszemet néznie. Következő adásunkban egy olyan emberrel beszélgetünk, aki megjárta ezt a poklot, ám orvosainak köszönhetően túlélte.

VILÁGKÖRÜLI VITORLÁSVERSENY - Weöres Szabolcs, az elszánt és kitartó magyar vitorlázó 49 évesen úgy döntött, hogy Fa Nándor nyomdokaiba lépve elindul a Vendée Globe 2024 egykezes világkörüli vitorlásversenyen. Bár újoncnak számít, ha szólóversenyzésről van szó, a hajózás nem újdonság számára.

TÉLI BALATON - Bár hetek óta nyitva van a Sió-zsilip, a Balaton vízszintje továbbra is 125 cm, azaz jóval felette van a télre előirányzott átlagos vízállásnak.A vízügyi főigazgatóság munkatársai lassan eresztik a Balaton vizét, ugyanis arra is ügyelni kell, hogy a Sió-csatorna mentén ne keletkezzenek belvízi elöntések, illetve az is fontos, hogy egy esetleges száraz nyár végén is legyen elegendő víz a tóban. A Balaton az idei télen sem fagyott még be - ez pedig fontos lenne a nádvágás szempontjából. A jég hiánya azonban a víz minőségét nem befolyásolja.

NEMZETI ÚSZÓPROGRAM - Magyarországra látogatott a Nemzetközi Úszószövetség, valamint az orosz úszószövetség elnöke, akiket kimondottan a Úszó Nemzet Program érdekelt. Hazánk a projekt miatt már tavaly ősszel Lettországban az európai kongresszuson is nagy elismerést kapott.

CIGÁNY KULTÚRA - A cigány kultúra több mint 700 éve része a hazai hagyományoknak, tradícióknak is. De erről nem mindig vettünk tudomást. Több roma generáció is gondoskodott arról, hogy láthatóvá váljanak a többségi társadalom számára is. Mára megkerülhettetlen jelenlétük több hivatásban is. Kunhegyesi Ferenc, festő kiállításán jártunk.