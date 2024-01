Sok százmillió forintot fordít Brüsszel egy erősen aktuálpolitikai jellegű, liberális kutatásra. A projektet a több százmillió forinttal megtámogatott Soros-egyetem vezeti, mindeközben a magyaroknak járó uniós források jórészét továbbra is visszatartják.

„Lengyelország visszatérése a demokráciához – az új kormány előtt álló kihívások", „Hogyan ásták alá a lengyel választások integritását", „A korrupció és autokratizáció szankcionálásának (geo)politikája Magyarországon". Ilyen és ehhez hasonló című, súlyosan egyoldalú és elfogult írásokkal találkozik az ember, ha átlapozza az uniós közpénzekből működtetett authlib.eu internetes oldal blogszekcióját.

Az említett honlap egy „Neo-Authoritarianisms in Europe and the Liberal Democratic Response (AUTHLIB)", magyarul „Új tekintélyelvű rendszerek Európában és a liberális demokrata válasz" nevű projekt keretében működik. A 2022-től 2025 szeptemberéig zajló projektet több, mint 2,5 millió euróval, napi árfolyamon 964 millió forinttal támogatja Brüsszel – írta a Mandiner.

Az AUTHLIB-projekt középpontjában a Soros-egyetem áll. A CEU budapesti kampusza körülbelül 200 millió, míg a CEU GmbH további 93 millió forintot kap erre a projektre. A brüsszeli finanszírozású projektet megbízható balliberális káderekre bízták.

Az egyik kulcsszereplő a honlap alapján Enyedi Zsolt, aki 2016 és 2020 között a Soros-egyetem rektorhelyettese volt. Szintén a CEU projektcsapatának tagjai között szerepel Michael Ignatieff, aki 2016 és 2021 között a Soros-egyetem rektora, még korábban, 2008-tól 2011-ig pedig a Kanadai Liberális Párt és a parlamenti ellenzék vezetője volt. Szintén a Soros-egyetemen dolgozik rektorhelyettesként Fodor Éva, akinek legutóbbi könyve az „Az Antiliberális Magyarország genderrezsimje" című mű. A Soros-egyetem a projekt honlapja alapján összesen 19 tagot delegál a kutatói csapatba.

A teljes cikket itt olvashatják.