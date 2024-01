Még január 11-én derült ki, hogy házkutatást tartott az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél. Tavaly év végén vizsgálódott a nyomozó hatóság a magyar építőipar egyik meghatározó szereplőjénél. A hatósági intézkedés a sok száz milliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljáráskeretében történt.

Fontos körülmény, hogy Vig Mór az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő ráadásul régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Később az is kiderült, hogy két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-Híd Zrt-től Vig Mór, a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Ráadásul az azóta letartóztatott Víg Mór magánszámlájára is mehetett közel 1 milliárd forint, amit feltehetően készpénzben fel is vettek. A mostani új fejleményekkel tehát ismét reflektorfénybe kerültek a Lánchíd felújításának gyanús körülményei. Mint ismert, a Tarlós István vezette főváros még 2019 előtt írt ki tendert a felújításra. Akkor még a híd felújítása 21,8 milliárd forint került volna. Karácsonyék a mai napig érthetetlen okból megsemmisítették a korábbi tendert, majd pedig ugyanaz a cég 26,7 milliárdért újította fel a hidat. Azaz, több mint 5 milliárd forintért.

Mindezek ellenére Karácsony Gergely és helyettese, Kiss Ambrus a mai napig azt állítja, hogy a 26,7 milliárd forint az kevesebb, mint a 21,8 milliárd. A híd felújítása kapcsán érdemes arra is emlékeztetni, hogy az A-Híddal kötött szerződésben a legproblémásabb a hatvanszorosára emelkedett előleg összege és a megfeleződött kötbér volt. Érdekes hogy Karácsony Gergely helyettese, Tüttő Kata, MSZP-s főpolgármester-helyettes éppen akkor vett részt az A-Híd karácsonyi buliján, amikor a cég elnyerte a tendert.

Időközben pedig a rendőrséghez fordult az ország feljelentője, Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban. Tényi sikkasztás miatt tett feljelentést azt követően,hogy a sajtóban megjelent, 900 millió forint került a Lánchíd felújítását végző cégtől az Amnesty-vezér sok száz milliós számlagyár működtetésével is gyanúsított testvérének magán- és ügyvédi letéti számlájára, amit több részletben, készpénzben fel is vettek.

Hallgat a súlyos botrányról a dollármédia

Az Origo most utánanézett, hogy a súlyos baloldalhoz köthető korrupciógyanús botrányról, hány cikk jelent meg a dollármédiában, és milyen terjedelemben foglalkoztak az üggyel. A hirkereso.hu adatai alapján az elmúlt két hétben a dollármédia képviselő közül a volt indexesek blogja számolt be egyetlen cikkben arról, hogy a Jobbik vizsgálóbizottságot állítana fel a Lánchíd ügyeinek kivizsgálásra, valamint az A-Híd Zrt.-nél történt házkutatásról.

A baloldali korrupciós botrányról egyetlen cikket sem közölt a vörösbáró Varga Zoltán lapja (24), a Soros György által finanszírozott 444, és a korábban Szauer Péter vezette HVG sem.

A dollármédia hallgatása annak fényében is furcsa, mert máskor akár egy pár milliós kétes ügyről is képesek heteket „tényfeltárni”, míg most a több mint egymilliárdos készpénzmozgás sem érdekli őket.