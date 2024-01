A BMW-s férfi Csanádpalotánál akarta elhagyni az országot. Az ellenőrzés során a határőtök elkérték a jogosítványát, ekkor derült ki, hogy az hamis. Az 52 éves férfit elfogták és hallgatták ki, aki beismerte, hogy azt valóban vette.

A férfi ellen közokirat-hamisítás miatt nyomoztak a makói rendőrök. A vizsgálatokat befejezték, az iratokat átadták az ügyészségnek.

Többen is próbálták már hamis jogosítvánnyal, illetve személyes iratokkal megúszni a felelősségre vonást, ahogyan egy évvel ezelőtt egy budapesti férfi is tette, aki másfél millió forintért, külföldön szerezett hamis jogosítványt. Ezt tette egy székesfehérvári, és egy vasi férfi is. Tiszaadony és Barabás között pedig egy olyan sofőrt igazoltattak néhány évvel ezelőtt, aki nemcsak hogy hamis jogosítványt használt, de drogozott is.

Forrás: Police.hu