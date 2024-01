Fontos körülmény, hogy Vig Mór az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő ráadásul régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Később az is kiderült, hogy két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-Híd Zrt.-től Vig Mór, a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Ráadásul az azóta letartóztatott Víg Mór magánszámlájára is mehetett közel 1 milliárd forint, amit feltehetően készpénzben fel is vettek. A mostani új fejleményekkel tehát ismét reflektorfénybe kerültek a Lánchíd felújításának gyanús körülményei. Mint ismert, a Tarlós István vezette főváros még 2019 előtt írt ki tendert a felújításra. Akkor még a híd felújítása 21,8 milliárd forintba került volna. Karácsonyék a mai napig érthetetlen okból megsemmisítették a korábbi tendert, majd pedig ugyanaz a cég 26,7 milliárdért újította fel a hidat. Azaz, több mint 5 milliárd forintért.