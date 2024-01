A férfi októberében elektromos biciklivel közlekedett Kálon, közben egy vasúti kereszteződéshez ért. A férfi azonban nem figyelt a tilos jelzésre, így nekiment a lezárt félsorompónak, melyet letört.

A félsorompót a szakemberek három órán belül helyreállították, viszonta vasúti közlekedést a férfi figyelmetlenségével veszélyeztette, ezért az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat. Súlyosabb esetben egy év börtön is kiszabható ezért, a büntetlen előéletű férfival szemben azonban az ügyészség pénzbüntetés kiszabását javasolta.

Korábban egy autót vezető szegedi nő is tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre, és letörte a félsorompót, hasonlóképpen egy szintén szegedi férfi is. Csongrádon egy sofőr pedig nemcsak a sorompót, de az oszlopot is kidöntötte. Egy részeg baranyai nő pedig Villány és Mohács között rúgta le a sorompót.

Forrás: Ügyészség