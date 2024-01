Az elmúlt napokban nagy felháborodást váltott ki az a sajtóban megjelent információ, hogy a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór film-, videó-, televízióműsor-gyártásra szakosodott cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Ebből a tetemes összegből a médiában megjelent információk szerint továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Az Atv.hu információi szerint ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja, ráadásul a vizsgálata arra is kitér, hogy valóban érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára azt követően is, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022 januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától, és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Sikkasztás gyanúja is felvetődött

Ha igen, ez ügyvédi forrásunk szerint több kérdést is felvet. Egyrészt Vignek meg kellett volna szüntetnie a számláját azután, hogy törölték a nyilvántartásból, másrészt az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, amelyeket egy ideig ügyvédre bíznak. Amennyiben Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász öncélúan felvette, az felvetheti a sikkasztás gyanúját.

Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak. Utóbbi bűncselekmény miatt egyébként Tényi István külön feljelentést tett a rendőrségen.

Az adóhatóság az ügyben tavaly novemberben házkutatást is tartott az A-Hídnál, ahol dokumentumokat foglalt le. A botrány még az ellenzéki pártoknál is kiverhette a biztosítékot, hiszen Brenner Koloman vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Lánchíd felújításával kapcsolatos korrupciógyanú miatt.

Ötmilliárdos drágulás

Ahogy arról többször beszámoltunk, az A-Híd még Tarlós István főpolgármestersége időszakában nyerte el ugyan a tendert, de Karácsonyék az önkormányzati választás után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd lett, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

Ráadásul majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Több a kérdés, mint a válasz

A napokban újabb fordulatot vett botrány ügyében megkerestük az A-Hídat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért szerződtek ilyen elképesztő nagyságú összeggel Vig Mór cégével.

Az A-Híd egyelőre hallgat, de a cég korábbi válaszaiból sem derültek ki érdemi információk. Például, hogy honnan származott az a tetemes mennyiségű, milliárdot meghaladó összeg, ami Vignél landolt, és hogy a pénznek van-e bármilyen köze a Lánchíd megdrágított beruházásához.

Az A-Híd csak annyit ismert el, hogy szerződésben álltak az exügyvéd cégével. Pedig mindenképpen érdekes, hogy a Lánchíd felújítását végző cég ekkora összeggel szerződött a Sunstrike Hungary Kft.-vel, amely semmiképpen sem nevezhető elismert piaci szereplőnek, hiszen az A-Híddal kezdett milliárdos együttműködés előtti évben egy forint bevétele sem volt, és azt megelőzően sem realizált jelentős nyereséget soha.

Tavaly november óta rács mögött

Vig Mórt még tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával tartott házkutatást a jogásznál, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg. A NAV nyomozói egyébként összesen 33 fővárosi helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

Az ügynek egyébként akár politikai szála is lehet, hiszen a DK-s Szaniszló Sándor korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Sorosista jogvédő testvére

A razzia után került nyilvánosságra, hogy a férfi nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Később az is kiderült, Vig múltja nem kimondottan makulátlan, számtalan eljárás indult ellene, amelyekről bővebben itt olvashatnak.

Kapcsolat a baloldallal

A bűnügyek mellett lapunk Vig homályos cégügyeire is felhívta már a figyelmet: például Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.