A többi között a Hungastot is magában foglaló GVC Group a Budaparton lévő irodaházában fogadta a sajtó munkatársait egy svédasztalos ebéddel egybekötött háttérbeszélgetésen, amely főként a magyar közétkeztetésben az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról szólt.

A cégcsoport kommunikációs igazgatója, Enyedi Csaba, elmondta, hogy mozgalmas időszak áll mögöttük mivel az elmúlt egy évben azon dolgoztak, hogy a lehető legtöbb helyen svédasztalossá alakítsák át az iskolák menzáit. Elmondása szerint hatalmas siker volt a tesztüzem, folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptak és volt olyan iskolaigazgató, aki azt is elmondta, hogy több szülő az alapján dönti el, hogy az iskoláját választja-e a gyerekének, hogy ott milyen a menza, ezért minél előbb szeretné az új rendszer bevezetését.

A svédasztalos rendszerre való átállást számos dolog indokolja, ezek között van például az, hogy a mostani fiatal generációknak megváltozott az étkezési szokása, amit már nem tud kielégíteni a hagyományos menza, például a gyerekek túlnyomó többsége nem szereti a leveseket, így annak körülbelül a 80 százaléka a kukában végzi, ami rendkívül nagy pazarlás. Az új rendszer ezen is segít, mivel a gyerekek maguk dönthetik el, hogy szeretnének-e levest enni.

A diákok és a szülők igényeinek a kielégítése mellett a cégnek a hatályos táplálkozás-egészségügyi rendeleteknek és szabályoknak is meg kell felelnie, így a szakemberek folyamatosan azon dolgoznak, hogy a fejlesztéseiknek hála mindenki elégedett legyen.

Piacvezető szolgáltatóként a jogszabályok betartása mellett az egészséges társadalom kinevelése, valamint a példamutatás is fontos számunkra – mondta el a társaság vezérigazgatója, Dávid Ilona.

A Hungast, amely az ország legnagyobb közétkeztetési cége, eddig negyven iskolában alakította át a menzát, amelyek a tanárok, a diákok és a szülők tetszését is egyöntetűen elnyerték. A diákok kétféle menüből választhatnak és rendelkezésükre áll egy hideg kínálat is, ha esetleg egyik főtt étel sem nyerné el a tetszésüket. A változásnak szerves részét képezi az edukáció is, mivel a diákoknak meg kell tanulniuk az új menza rendszer praktikus, gyors és problémamentes használatát, a cég erre is kiemelt figyelmet fordít.Azonban nem megy minden könnyen a cégnek, például a Szupermenzák kialakításához megfelelő eszközökre van szükség, amelyek beszerzése nem mindig egyszerű, azonban Dávid Ilona megfogalmazása szerint, állnak a kihívások elébe, mivel a következő generáció egészsége a tét.