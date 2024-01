A Tűzfalcsoport tavaly december elején számolt be arról számolt be, hogy a Help-Me Bt.-ben, amely az elmúlt években összesen több, mint százmilliós bevételt realizált, kültagként tulajdonos a konkrét büntetőjogi intézkedés alá vont Vig Mór és úgyszintén kültagként volt tulajdonos Vig Dávid is. A vállalkozással kapcsolatban rögzítették, hogy ellene büntetőjogi intézkedést foganatosítottak 2023. november 27-i hatállyal.