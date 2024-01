Már megszámolni is nehéz, hány ügyben merült fel az Amnesty-vezér testvérének a neve. Itt az újabb fordulat: csalás miatt is feljelentették a hídpénzbotrány főszereplőjét, Vig Mórt.

Csalás gyanújával is nyomozás indulhat a Lánchíd-botrányban is egyre többször emlegetett, több száz milliós számlagyár működtetésével is gyanúsított Vig Mór ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. Az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét ugyanis a Hír TV felé fennálló 22 millió forintos céges tartozásával összefüggésben is feljelentették a rendőrségen. A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután, hogy napvilágot látott:

22 millió forinttal tartozik a Hír TV-nek a számlagyáras ügyvédként elhíresült Vig Mór cége, a Sunstrike Kft.

A televízió vezérigazgatója arról számolt be, hogy a Sunstrike Kft-vel 2021. szeptember 1-jén kötött szerződést a Hír TV.

A megállapodás szerint a kft. úgynevezett miniprogramokat, azaz 60-180 másodperces összeállításokat adott Magyarország Építészete címmel a televíziónak, nagy részben az A-Híd megbízásából.

A Sunstrike ügyei kezdetekben rendben voltak: a cég 2021-ben és 2022-ben is több tíz milliós adózás előtti eredményt ért el, 2023-ban pedig harminc fővel dolgozott.

A televízió meg is kezdte a rövid összeállítások vetítését, ám a kft. idővel elmaradt az ellenérték kifizetésével. A Sunstrike összesen nagyjából hatvanmillió forintért kötött üzletet a televízióval.

A 22 milliós tartozás 2022 júliusa és 2023 márciusa között halmozódott fel.

A tévé illetékesei mindvégig a Sunstrike tulajdonosával, vagyis magával Vig Mórral tárgyaltak a tartozás rendezéséről. Az egyeztetések során Vig azt állította, hogy az A-Híd időközben megvonta cégétől a támogatást, de jelezte: ha rendeződik a viszony a megbízóval, kifizetik az elmaradást. Utóbbi azonban egy kisebb összeget leszámítva nem történt meg, Tényi pedig mindezek fényében csalás miatt tett feljelentést a rendőrségen.

Másfél milliárd landolt Vig cégénél

A Sunstrike Kft. körül az utóbbi időben igencsak csapdosnak a hullámok: nemrég az atv.hu számolt be arról, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász cégének.

Ebből a hatalmas összegből az eddig napvilágra került információk szerint továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A tranzakciót az adóhatóság a Vig Mór elleni eljárás keretein belül vizsgálja - írta a Magyar Nemzet.