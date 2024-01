Döbbenetes állítást tett a dollárbaloldal külföldi kampányfinanszírozásával kapcsolatban Márki-Zay Péter. A bukott egykori miniszterelnök-jelölt az ATV-ben úgy fogalmazott: az „összellenzéket" támogatta az Action for Democracy (A4D) a 2022-es országgyűlési választás előtt. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Márki-Zay ezzel lényegében meghazudtolta az A4D-t vezető Korányi Dávidot, aki 2022-ben többször is tagadta, hogy pártokat támogattak volna. Hódmezővásárhely polgármestere mindemellett a baloldali pártok azon állítását is megcáfolta, miszerint nem tudtak a külföldi kampánypénzekről.