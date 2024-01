A Katona József Színháztól eltanácsolt, RTL Klub-os sorozatszínésszé lett politikai aktivista Nagy Ervin arról beszélt, hogy "a másik a ligából" például Navracsics Tibort emelni ki, „akivel példának okért nemrég egy színpadon álltam, és közösen nyitottunk meg egy kulturális teret Szigligeten”. Mint mondta, szerinte a miniszter „egy emeltebb, értelmiségi szinthez tartozik, akivel le lehet ülni beszélgetni, kávézni”.

Az interjúban Nagy Ervin igen sokat beszélt saját magáról is, mint mondta nem tartja magát „levitézlett bonvivánnak”.

Bár arról beszélt, hogy „nyitottnak kell lenni arra, hogy megpróbáljuk megérteni azoknak az álláspontját is, akikkel egyébként különböző véleményen vagyunk”,

magának egyből ellentmondva, válogatott szavakkal szidta a Megafon véleményvezéreit.

Érdekes, hogy ilyen nagy figyelmet fordított arra, hogy kiemelje saját jelentőségét, bár ez nem áll messze tőle. Korábban azt sejtette, hogy akár a magyar Zelenszkij is lenne, baloldali tüntetésekre szaladgált, elment Joe Biden embere, az amerikai nagykövet botrányos rendezvényére (széderestjére ugyanis meghívta Pressman a közismert antiszemitát, Gyöngyösi Márton Jobbik-elnököt is, Nagy Ervin éppen mellette ült), és belekötött a sikeres producerbe, Rákay Philipbe, de korábban gyalázta a Fidesz frakcióvezetőjét is.

Korábban arról is írtunk az Origón, hogy jól láthatóan politikai szerepre készíti fel a dollárbaloldal és persze a Soros-birodalom Nagy Ervint, baloldali politikai aktivista sorozatszínészt.