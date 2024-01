Továbbra is józan, mértékletes és fegyelmezett politikára van szükség az infláció csökkentéséhez - mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter az iCon intelligent economy és a Századvég közös eseményén szombaton Sopronban. A tárcavezető hangsúlyozta: a magyar adórendszerben az egy főre eső külföldi tőkeberuházásban elsők vagyunk a régióban, és ezt a pozíciót meg akarjuk tartani. Arról is beszélt, hogy Brüsszelből azt mondják, hogy itthon túl alacsony a társasági adó mértéke, de a magyar kormány nem akar ennek mértékén módosítani. Ha pedig lesz rá lehetőség, be fogják vezetni az egy számjegyű szja-t is. Kifejtette: az állampapír verhetetlen az államadósság finanszírozásában, adómentes, és nem kell adót fizetni a hozam után, nem számít fel az Államkincstár számlavezetési díjat, valamint a magyar állam 1000 éves garanciája áll mögötte. Varga szerint az a cél, hogy minél több magyarnak legyen megtakarítása. Ennek az évnek a nagy lehetősége pedig, hogy e-áfa és az e-nyugta bevezetésével az áfabevallás is egyszerűsödik.