Több ügyben is feljelentést tettek Karácsony Gergely ellen az elmúlt években. Jelenleg is zajlik a nyomozás a főpolgármester mozgalma ügyében, amely több mint 500 millió forintot kapott ismeretlenektől - valószínűleg Amerikából. Nyomoznak a hatóságok a zuglói parkolási visszaélések kapcsán, amelyek még Karácsony polgármestersége alatt indultak. Jelenleg pedig a hídpénzbotrány, a Lánchíd messze túlárazott felújítása miatt indult több eljárás a főváros eljárása miatt, valamint a botrányhoz kapcsolódó számlagyárost le is tartóztatták.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz fordult közérdekű bejelentéssel Tényi István, mivel álláspontja szerint a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő büntetőeljárás nyilvánosságra került részletei alapján további súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak. Többek közt vesztegetés, sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerülhet a Lánchíd felújítása kapcsán. „Kérem, szíveskedjenek ellenőrzést lefolytatni a Lánchíd felújítása, illetve a felújítás során történt közpénzfelhasználás vonatkozásában" – fogalmaz a KEHI-nak írt levelében Tényi.

Egyre nagyobb a botrány a Karácsony vezette Budapesten

Az elmúlt napokban tovább dagadt az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére körüli büntetőügy, amely mára összefonódni látszik a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint feltehetően túlárazott Lánchíd-felújítással is. Mint ismert, Vig Dávid testvérét, Vig Mórt november végén vették őrizetbe különösen jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A NAV nyomozói egy olyan számlagyárra bukkantak, amely több százmillió forint értékben bocsátott ki fiktív számlákat, kifejezetten adóelkerülési célzattal. Összesen 16 helyszínen tartottak házkutatást, többek közt az A-Híd Zrt-nél, amely a Lánchíd felújítását végezte.

A Lánchíd felújításának költségei már a Városháza-gate ügyben szóba kerültek. 2021 júniusában a Városháza-gate kulcsfigurája és beszélgetőtársa a lehetséges baloldali pénzforrásokról beszéltek. Az üzletember úgy fogalmazott: El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb. A Magyar Nemzet által megszerzett hangfelvételeken a beszélgetőpartner meglepődve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?", mire Bajnai Gordon volt harcostársa azt mondja, hogy a Lánchíd felújításból úgy lehet pénzt kivenni, hogy „5 milliárddal megdrágult és kisebb lett a tartalma".

Vesztegetés, hűtlen kezelés, sikkasztás

2018-as kormányhatározatban a kormányzat a Lánchíd felújításához 6 milliárd forint támogatást nyújtott, melyhez a Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata között támogatási szerződés jött létre. A fentieken túlmenően a Fővárosi Önkormányzat a további forrásokat több mint 20 milliárd forint összegű beruházási hitelből biztosította, melyhez a Kormány előzetes hozzájárulására is szükség volt. A közpénzek felhasználásával, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, annak megóvása, valamint a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló ellenőrzés, ezen belül a Kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése a 355/2011 kormányrendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozik, ezért fordultam hozzájuk a sajtóban megjelent hírek alapján a Vig Mór féle büntetőügy és a Lánchíd felújítás között feltételezhető összefüggések kapcsán –

mondta a PestiSrácok.hu-nak Tényi István.

Hozzátette, hogy a hírek szerint a költségvetési csalással – fiktív számlák kibocsátásával – gyanúsított Vig Mór cégéhez, a Sunstrike Hungary Kft.-nek 1,4 milliárd forintot utalt át az A-Híd Zrt., amely összegek jelentős részét – 900 millió forintot – tovább utaltak magán, illetve ügyvédi letéti számlákra 2020 novembere és 2022 júliusa között. Az összegeket végül készpénzben vette fel dr. Vig Mór a bankszámlákról. A fenti bűncselekményen kívül véleményem szerint felmerülhet további visszaélések, bűncselekmények – vesztegetés, hűtlen kezelés, sikkasztás – gyanúja is a közpénzből finanszírozott beruházáshoz kapcsolódóan - húzta alá Tényi István. A volt képviselő, jogász azt kérte a KEHI-től, hogy folytassanak ellenőrzést a Lánchíd felújítása, illetve a felújítás során történt közpénzfelhasználás vonatkozásában, különös tekintettel a Vig Mórhoz köthető ügyletekre.

Így drágult a beruházás

A híd felújítására még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást indítottak, de a győztes ekkor is az A-Híd lett. Az ajánlatuk viszont már csak a Lánchíd felújítására vonatkozott, ugyanakkor a korábbinál ötmilliárd forinttal magasabb összeggel, 26,7 milliárd forinttal. A 23 százalékos áremelkedés mellett megváltoztak más, fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!) ,4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért megfelezték.

Városház-gate és parkolási botrány

A 2022-es év egyik legnagyobb botránya a 2021 végén kiderült Városház-eladási ügy volt. Egy Anonymus-maszkos alak juttatott el videókat több szerkesztőségnek, amelyben

arról beszélt, hogy Karácsony Gergelyék eladnák a budapesti Városházát.

Ebben a videóban már hangfelvételeket is megosztott, amelyekben újabb és újabb információk és nevek bukkantak fel, és egy elképesztő ingatlankorrupciós hálózat kezdett körvonalazódni, milliós kenőpénzekkel és milliárdos haszonnal.

A nyilvánosságra került információk szerint a Városházát Karácsonyék negyvenmilliárd forintért akarták dobra verni. A főpolgármester az értesüléseket kezdetben igyekezett cáfolni, azonban több bizonyító erejű dokumentum került nyilvánosságra, újabb és újabb videók láttak napvilágot, amelyekben a budapesti Városházán működő jutalékos rendszer részleteire is fény derült.

Zuglói parkolási botrány

De szintén 2022-ben látott napvilágot az is, hogy 2016-ig nyúlnak vissza a zuglói parkolási botrány szálai. Már javában Karácsony Gergely vezette a kerületet, amikor a XIV. kerület a fizető parkolás bevezetése mellett döntött. Mindez azért került ismét a közvélemény elé, mert kiderült, hogy a szocialista politikusokra terhelő vallomást tevő Fuzik Zsolt annak a SiS Parking Kft.-nek az irányítója, amely a C–Ware konzorcium tagja is.

Ezek a cégek játszottak központi szerepet a zuglói parkolási botrányban. Fuzik a BKV-val szerződött SYS IT Services Kft. számlagyárának ügyében folytatott nyomozás egyik gyanúsítottja, aki a Magyar Nemzet birtokába került nyomozati iratok alapján azt állította, hogy 2017 és 2019 között 250 millió forintot, a profit felét adta át Tóth Csaba volt szocialista országgyűlési képviselőnek és Horváth Csaba fővárosi MSZP-s politikusnak.

Mint kiderült, Fuzik azonban más szocialista politikusokat is megnevezett, így az országgyűlési képviselő Molnár Zsoltot, akinek állítása szerint negyvenmillió forint kenőpénzt adott át, valamint az egykori környezetvédelmi miniszter Baja Ferencet, aki pedig harmincmillió forintot kért tőle a BKV Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetésére kiírt közbeszerzés kapcsán.

Guruló dollárok

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusban Márki-Zay Péter, az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje elszólta magát, és kiderült, hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".

Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid volt, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

2022. november 17-én látott napvilágot az a részjelentés, ami bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Azonban 2023. január 25-én világossá vált, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől. Tavaly júniusban aztán újabb elemekkel bővült a botrány: a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését, amelyben az is szerepelt, hogy több mint 506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára, döntően euróban és angol fontban.

A dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven az előválasztási és az országgyűlési kampány után is folytatódtak, így kérdés, hogy valójában kiktől érkeztek és kikhez kerültek a beérkezett százmilliók. Karácsony Gergely a botrány kirobbanása után különböző magyarázatokkal állt elő, előbb megpróbálta elviccelni a dolgot, aztán saját magának többször ellentmondva összevissza beszélt, de az még mindig nem derült ki, hogy honnan lett a több százmilliós támogatás.

Később pénzmosás miatt is vizsgálatot indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom zavaros finanszírozása ügyében. Az adóhatóság ezt a szálat a 2023 júliusában – költségvetési csalás gyanújával – elrendelt nyomozásban vizsgálja. A mozgalom számlájára érkezett, ötszázmillió forintot is meghaladó, jórészt külföldi pénzekkel kapcsolatban az OTP is a hatósághoz fordult, a feljelentésükben pedig súlyos megállapításokat fogalmaztak meg.