Menczer Tamás úgy fogalmazott: Magyarország kiáll a kárpátaljai magyarok érdekei mellett, ez "vörös vonal". Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 2015-ben kezdte meg a kisebbségi jogok "megnyirbálását", módosították az oktatási törvényt, a nyelvtörvényt és a kisebbségi nemzetiségi törvényt is. A tavaly decemberben elfogadott kisebbségi törvény már "jó irányba halad, de nem elégséges" - mondta az államtitkár. Elmondta, hogy a hétfői ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó után közös munkacsoport vitatja meg azt a 11 pontos javaslatot, amelyet a magyar kormány állított össze. Reményét fejezte ki, hogy a munkacsoport mielőbb megoldásra jut.

Az uniós források járnak Magyarországnak, az nem adomány, nem ajándék - jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy a Financial Times gazdasági lap szerint Brüsszel tönkreteszi a magyar gazdaságot, ha az ország nem támogatja az Ukrajnának szánt pénzügyi segítséget. Brüsszeltől a zsarolás nem áll távol - jegyezte meg. Hozzátette: eddig is politikai okokból tartották vissza a Magyarországnak járó forrásokat, a magyar kormány háborúval, az LMBTQ-val és a bevándorlással kapcsolatos álláspontja miatt. "Vörös vonal a gyermekek védelme, a bevándorlás és vörös vonal a háború is, mert mi a béke pártján állunk"- jelentette ki. Ukrajna finanszírozása ezzel nem összemosható kérdés - tette hozzá. A magyar miniszterelnök világossá tette és világossá is fogja tenni a magyar álláspontot a következő napokban - utalt a február 1-jei EU-csúcsra.