Az elmúlt hetekben a Magyar Nemzet számos megkeresést küldött a fővárosi önkormányzatnak és a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek a hídpénzbotrány kapcsán. Egyebek mellett arra lettek volna kíváncsiak, miként értékelik a szereplők az ügy legújabb fejleményeit. Például azt, hogy a látványosan, közel ötmilliárd forinttal megdrágult hídfelújítást végző cégnél, az A-Híd Zrt.-nél házkutatást tartottak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói tavaly ősszel.

Egy hete az Atv.hu arról számolt be, hogy Vig Mór, vagyis a számlagyáras ügyvéd cége, a Sunstrike Hungary Kft. 1,4 milliárd forintot kaphatott az A-Hídtól 2020 novembere és 2022 júliusa között.

Ezekből a pénzekből a gyanú szerint kilencszázmillió forintot továbbutaltak a férfi különféle számláira, s azt készpénzben fel is vették. A lap érdeklődéseire azonban eddig semmilyen válasz nem érkezett. Keresték a baloldal pártjait is az ügy egyik fontos mozzanata, a Jobbik főolgármester-jelöltje által kezdeményezett fővárosi vizsgálóbizottság kapcsán. Érdemi reakció azonban ekkor sem érkezett. Jó esetben terelés, de inkább csak sűrű hallgatás.

Szerintük sem létezik az ügy

De nemcsak a baloldal fővárosi és országos politikai szereplői hallgatnak a hídpénz-botrányról, a jelek szerint nem csipkedi magát a dollármédia sem. Az épp a napokban az amerikai nagykövetségtől tízmilliós támogatást elnyerő 444.hu például egy cikkben sem számolt be ezekről az ügyekről.

Aki a portál keresőjébe beírja Vig Mór nevét vagy a cégéét, a Sunstrike-ot, az nem fog találkozni egy releváns találattal sem az elmúlt hónapokból.

Az ügyet ehhez hasonlóan kezeli a 24.hu liberális hírportál is. Vig Mór és az A-Híd Zrt. kapcsolatáról a lap munkatársai ott sem találtak releváns találatot a portál keresőjében. Ha meg is jelent bármilyen cikk a témában, azt alaposan elrejtették.

Ezt nem köszöni meg Karácsony

A szintén az amerikai nagykövetség pénzét elnyerő Telex.hu viszont januárban beszámolt a Lánchíd-felújítás kivitelezőjénél tartott házkutatásról, később pedig még egy cikkben megemlékeztek Vig Mórról január 27-én. Ebből érdemes is idézni:

"Azt hallottuk, hogy a Városháza minden [Lánchíd-felújítással kapcsolatos – szerk.] dokumentumot kitett a BKK honlapjára. Egyik forrásunk is úgy fogalmazott, nem is érti, hogy miért nem tűnik fel senkinek, hogy az A-Híd és a Sunstrike kapcsolata megelőzi az első, Lánchíddal kapcsolatos kifizetéseket, illetve magát a szerződéskötést is. Ez így van, de azért az is tény, hogy a végül sikeres pályázat benyújtásának határideje 2020. október 28. volt, és az ATV szerint 2020 novemberétől mentek az A-Híd utalásai Vig Mór cége felé" – írta a portál.

Ezek szerint már a baloldali Telexnek is nyilvánvaló, hogy Karácsony Gergely nem mond igazat. A főpolgármester a napokban a köztévé kamerája előtt Brüsszelben úgy fogalmazott: "Ha valaki megnézi a számokat meg az időpontokat, akkor kiderül, hogy az utalások akkor történtek, amikor még le sem zártuk, meg sem kötöttük a szerződést."

Egy felújítás története

Mint emlékezetes, a Lánchíd renoválására még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg.

Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást kezdtek, a győztes ekkor is az A-Híd lett. A munka ugyanakkor megdrágult, az A-Híd ötmilliárd forinttal többért vállalta el a felújítást.

Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a korábbi tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték.

A Lánchíd felújítására megkötött új szerződést 2021 januárjában jelentette a be a főváros, az A-Híd Zrt. viszont egészen 2022 júliusáig utalhatott pénzt Vig Mór cégének.