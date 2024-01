Bűnszervezetben való részvétel miatt bűnös a 30 éves Tobias Edelhoff, a hírhedt német szélsőbaloldali terrorrohamosztag, a Hammerbande kiképzője. Ezért három év fegyházra ítélték hétfőn első fokon a Fővárosi Törvényszéken a tavaly februári budapesti embervadászat miatti per előkészítő ülésén. Elvtársai a szélsőbalos szellemiségben és a vádiratban ugyanakkor tagadnak. A 39 éves olasz Ilaria Salis és a német Anna Christina Mehwald tagadja a vádakat, utóbbi még azt is, hogy a Hammerbande tagja volna. A vád szerint mindhárman részesei voltak a tavaly februári budapesti támadásnak. Mint korábban többször is beszámoltunk róla, tavaly februárban szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal aktivistái. Az egész brutális támadás kezelése jól mutatja, hogy a nyomozók jó munkájának köszönhetően már bírósági szakaszban van. Magyarországon az igazságszolgáltatás független, a döntés a bíróság kezében van.