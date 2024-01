Kiss Ambrus, Karácsony egyik helyettese még a múlt héten beszélt arról, hogy a Lánchíd felújítását lebonyolító BKK felkérte a Transparency Internationalt a közbeszerzés folyamatának felügyeletére, akik mindent rendben találtak, ráadásul azt mondták, hogy a beruházás során még maradt is a rendelkezésre álló pénzből. Kiss Ambrus azt is állította, hogy a fővárosnak nincsen kapcsolata a számlagyáras Víg Mórral, annak ellenére is, hogy egyre több bizonyíték mutat ennek irányába. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a főváros baloldali városvezetése hazugságspirálba került, az általuk kitalált történetek egyre nehezebben hihetők el, rendkívül sok ponton mondanak ellent egymásnak. Bemutatjuk, hogy miként futnak össze az eddig ismert szálak, Víg Mór, a Lánchíd felújítása és a Soros-szervezetek.

Mint ismert, a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat még 2019 előtt tendert írt ki a Lánchíd felújítására, amelyet első alkalommal is az A-Híd Zrt. nyert meg, összesen bruttó 21,8 milliárd forintért újították volna fel a Lánchidat. Ezt a tendert Gyurcsány Ferenc utasítására azonban eltörölték Karácsonyék, majd új tendert írtak ki, kétszer is, a végén ismételten az A-Híd Zrt. került ki győztesen, de az elfogadott ajánlat már meglehetősen nagy különbségeket tartalmazott a korábbihoz képest.

Így állt elő az a helyzet, hogy a baloldali városvezetés hatvanszor annyi előleget fizetett ki, mint amennyi a korábbi tenderben szerepelt. Karácsonyék projektje bruttó 26,7 milliárd forintra rúgott, ami 4,9 milliárd forinttal több, mint amiről Tarlós idejében szó volt. Ez összességében azt jelenti, hogy Karácsony Gyurcsány utasítására eltörölt egy remek tendert, majd újrakötötte ugyanazzal a céggel 4,9 milliárd forinttal többért.

Karácsony ezt követően úgy próbálta beállítani, mintha valójában a baloldal spórolt volna a Lánchíd felújításán. Az általuk említett 35,3 milliárd forint viszont rendkívül félrevezető, hiszen Tarlós István alatt ez az összeg nem csak a hídfelújítás, hanem a Széchenyi tér, valamint a villamosalagút és a Váralagút renoválását is magába foglalta. Karácsony Gergelyék azt hazudták, hogy 8,5 milliárd forintot spóroltak, ezzel szemben csak a Lánchíd felújítását Tarlós István alatt 21,8 milliárd forintért végezte volna el az A-Híd Zrt.

Vagyis szemben Karácsonyék trükközésével, a baloldali városvezetés 4,9 milliárddal többért csináltatta meg a projektet.

Az, hogy miért lett drágább ennyivel a Lánchíd felújítása nem volt egyértelmű, de már akkor is gyanús volt. Itt kapcsolódik be a történetbe Víg Mór, akit még tavaly novemberben vettek őrizetbe, majd tartóztattak le. Ezt követően nem sokkal az is kiderült, hogy a férfi az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére, aki ezer szálon kötődik a Soros-birodalomhoz.

Újabb érdekes fordulatot jelentett, amikor az ATV arról írt, hogy két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a praxisától eltiltott jogász, Víg Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. Ezeket az összegeket rövid időn belül készpénzben vették ki a számlákról, ami már önmagában is rendkívül gyanús, így pedig, hogy Víg Mór neve merül fel az üggyel kapcsolatban, még inkább az. A NAV már vizsgálja is az esetet sok száz milliós költségvetési csalást érintő büntetőeljárásban.

Azt már az A-Híd is elismerte, hogy kapcsolatban álltak Vig Mór cégével, amely állításuk szerint „nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó" szerződés volt. Nem is meglepő, hogy január elején az A-Híd Zrt.-nél is házkutatást tartottak, dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt és készpénzt is lefoglaltak a hatóságok.

Az ATV számolt be róla, hogy azt is vizsgálták, érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022 januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatásgyakorlásától, és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból, mivel ez már sikkasztásnak is minősülhet.

A Transparency International 2020 szeptemberében kapcsolódott be a Lánchíd felújításába, majd október 13-án kötöttek megállapodást Karácsonyékkal. Ebben a Transparency azt vállalta, hogy a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott dokumentumokat átvizsgálja, részt vesz a bírálóbizottsági üléseken, illetve egyéb, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos megbeszéléseken.

Mindezért a budapesti közlekedésszervezési vállalat 1 millió 270 ezer forintot fizetett a szervezetnek.

A Közbeszerzési Hatóságtól (KH) kért tájékoztatásból kiderül viszont, hogy a Transparency úgy vizsgálta a közbeszerzési eljárás előkészítésének jogszerűségét, átláthatóságát, és úgy készített jelentéseket, hogy nem rendelkezett bejegyzett felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóval. Így állapította meg a Soros-szervezet, hogy a BKK a törvényi előírásoknak megfelelően választotta meg a közbeszerzési eljárás fajtáját, mind a felhívás, mind a dokumentumok megfeleltek a szervezet által támasztott követelményeknek, és minden törvényes volt.

A baloldali budapesti vezetés egyébként is ezer szálon kapcsolódik a Soros-birodalomhoz. Megírtuk, hogy Karácsony Gergely kabinetvezetője, Németh Zsolt, vagy - vélhetően trükközés miatt - Németh L. Zsolt bírósági dokumentumok tanúsága szerint több esetben is ellátta a Transparency International jogi képviseletét. Így például ügyvédként lépett fel a sorosista álcivil szervezet javára az Alkotmányvédelmi Hivatallal vagy a Magyar Államkincstárral szemben indított perében.

A Transparency Internationalról érdemes tudni, hogy folyamatosan jelentetnek meg olyan tanulmányokat és rangsorokat, amelyek Magyarországot hivatottak aláásni. Nem meglepő módon Magyarország azt követően kezdett el egyre lejjebb kerülni a Soros-szervezet teljes mértékben fiktív korrupciós rangsorában, hogy a nemzeti kormány megüzente, nem engedik be a migránsokat, Magyarország nem vesz részt a Soros-terv végrehajtásában. Ebből is látszik, hogy a Transparency listái teljes mértékben politikaiak. Természetesen az EU-s intézmények, illetve azok szereplői nem képezik a vizsgálatok tárgyát.