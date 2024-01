A politikus elsőként a németországi gazdatüntetésekről beszélt. Mint elmondta, a német kormány rendeletei teljes joggal háborították fel a gazdákat. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon is voltak valamikor jelentős gazdatüntetések, akkor sikerült az akkori kormánnyal szemben érvényt szerezni akaratuknak. Hozzátette azt is, szerencsére 2010 után az Orbán kormányok teljesen más szemlélettel álltak a magyar gazdákhoz.

Mára már oda jutottunk, hogy a kormány maximálisan támogatja gazdákat, ami azt jelenti, hogy az EU által engedélyezett támogatás maximumát nyújtja a kormány. Jakab István szerint vannak más pozitív példák is Európában, példaként Olaszországot említette meg, itt is maximálisan együttműködik a kormányzat az érdekeiket kimagasló szinten képviselő gazdákkal. Talán nem véletlen az sem, tette hozzá a szakember, hogy az olasz és magyar gazdák közötti kapcsolat ugyanolyan kiváló, mint a két ország agrárgazdasága közötti.

