Tegnap, késő este fogták el a rendőrök azt a férfit, aki a gyanú szerint olyan erővel ütötte meg vitapartnerét, hogy az kiesett az útra, egy kocsi elé. A sofőr nem tudott lefékezni, és halálra gázolta. A rendőrök most részletesen beszéltek arról, hogy pontosan mi történt.

Szombat este 21 óra 40 perckor hívták azzal a rendőröket, hogy a Thököly úton egy presszó előtt összeverekedtek a vendégek. Először a presszóban veszekedtek, majd zárás után az utcán folytatódott a vita, ami azonban hamar elfajult. Verekedés közben az egyik támadó az útra lökte a másikat, ahol egy autó elütötte.

Ahogy azt a néhány perce véget ért sajtótájékoztatón megtudtuk a rendőröktől, a gyilkossággal gyanúsított férfi este bement a presszóba.

Nem volt nála pénz, így rendelni sem tudott. Azt kérte, hogy használhassa a mosdót, ezt meg is engedték neki. Később viszont mondták, hogy most már mennie kell, mert zárnak.

Akkor ő még mindig a mosdóban volt. Egy 66 éves törzsvendég is rászólt, hogy menjen ki, ezért azonnal rátámadt. Itt még szét tudták őket választani, és a fiatalabb férfit kidobták.

A verekedés az utcán folytatódott. A 34 éves férfi egyelőre annyit vallott be, hogy egyszer megütötte ellenfelét. Ami biztos, hogy a másik férfi az útra esett, ahol elütötte egy taxis. Esélye sem volt, hogy túlélje a balesetet, szinte azonnal meghalt.

Este néztem a tévét, aztán a semmiből megjelent rengeteg rendőrautó. Először azt gondoltam betörtek valahova, aztán kinéztem az ablakon és láttam, hogy egy ember fekszik az úton. - mondta tegnap a szomszéd házban lakó nő.

Egy bolt tulajdonosa azt is elmondta, hogy a presszóba évek óta ugyanazok a törzsvendégek járnak, a meggyilkolt férfit és a feleségét is többször is látta.

Ők idősebbek, nem erőszakosak. Ezért is nagyon szomorú ami történt. El sem tudom róluk képzelni, hogy ilyet tennének egymással. - mesélte egy közeli bolt tulaja.

A támadót a gyilkosság után többen is próbálták lefogni, de el tudott menekülni. Két napig rejtőzködött, végül tegnap este fogták el a rendőrök.

Mivel a gyilkossággal gyanúsított férfi korábban többször is volt büntetve, ráadásul most sem kezdte el letölteni egy jogerős ítéletét, azonnal börtönbe került.