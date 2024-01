A román férfi egy embercsempész bűnszervezet tagjaként próbált Ausztriába és Olaszországba szállítani 16 migránst, ám ahogy elindult velük, lecsaptak rá a rendőrök. A férfi börtönbe kerülhet, és az országból is kitilthatják.

A 16 bangladesi migráns 2023-ban, Romániában ismerkedett meg az embercsempész bűnszervezettel, amelynek fejenként 2-3000 eurót fizettek azért, hogy a román-magyar határon átjuttassák, majd Ausztriába és Olaszországba szállítsák őket.

A bűnszervezet tagjai a 16 migránst Romániában egy teherautóval a magyar határ közelébe vitték, ahonnan egy férfi június 23-án éjjel gyalogosan átvezette őket a határon.

A román férfi Németországban kibérelt egy furgont, amivel egy határ menti magyar településre ment azért, hogy felvegye a migránsokat. Június 24-én reggel beültette őket a kocsi zárt rakterébe, majd elindult velük az osztrák-magyar határ felé.

A férfi tudta, hogy a migránsok egy embercsempész szervezet segítségével jutottak el Romániába, majd onnan Magyarországra, továbbutazásukhoz pedig a bűnszervezet tagjaként, pénzért cserébe segítséget nyújtott.

A férfit röviddel elindulás után igazoltatták a rendőrök. A tetten ért sofőrt őrizetbe vették, majd négy hónapig letartóztatásban volt, jelenleg szabadlábon védekezik.

A berettyóújfalui ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő férfi ellen minősített embercsempészet miatt emelt vádat, és börtönbüntetést, illetve az országból történő kiutasítást javasolta vele szemben.

Szintén embercsempész bűnszervezetben tevékenykedett az a román férfi, akit júniusban fogtak el, miközben a nyári melegben embertelen körülmények között szállított migránsokat, ami miatt az egyik utas meg is halt. Egy másik román férfit pedig 4 év börtönre ítéltek, emellett 7 évre kitiltottak az országból, miután rajtakapták, hogy két tucat migránst szállít Kiskunfélegyházánál, azonban nemcsak migránsokat, de drogot is találtak nála. Tavaly januárban pedig egy csomagtartóba fektetett be 8 migránst egy román férfi a szerb határnál, azzal a szándékkal, hogy keresztülcsempészi őket az országon. Amikor az M1-esen tetten érték a rendőrök, a férfi kiugrott a kocsiból, elmenekült, majd egy szántóföldön bujkált. Két román férfi, és egy nő pedig Röszkén vett fel 26 migránst, hogy Ausztriába szállítsák őket, ám hasonlóan a mostani esethez, már az út elején lebuktak.

Forrás: Ügyészség