Legfrissebb kampányvideójában egy A-Híd feliratú sisakkal a kezében beszélt Karácsony Gergely a budapesti tömegközlekedést is érintő változásokról. Mindez azért figyelemre méltó, mert a főpolgármester eddig kategorikusan visszautasította még a kérdéseket is a hídpénzbotrányban. Mint emlékezetes, a Lánchíd felújítását végző A-Híd által a számlagyárügyben gyanúsított Vig Mór cégének átutalt 1,4 milliárd forinttal összefüggésben több nyomozás is zajlik, súlyos korrupció gyanúja miatt. A jelek szerint azonban Karácsonyt ez nem érdekli, most is kiáll a cég mellett, amely az eredeti tervekhez képest 5 milliárd forinttal drágábban végezte el a hídfelújítást.