Brüsszel továbbra is háborús lázban ég, a brüsszeli vezetők elvakultan menetelnek a fegyveres konfliktusba - írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint mi, magyarok nem adjuk fel az álláspontunkat, továbbra is a béke pártján állunk, fegyvert nem küldünk, a háborúban nem veszünk részt. Hiszünk ugyanakkor abban, hogy ahogyan a bevándorlás ügyében, a háború kapcsán is igazunk lesz. Tudjuk, hogy az európai emberek többsége békét akar - tette hozzá.