Egy húszéves rabló páros, akik fiatal koruk ellenére bűntettet előéletűek, több embert is megpróbáltak átverni Salgótarjánban. A két fiú két éve kezdte a lopássorozatot, amikor is egy alvó férfit fosztottak ki. Ezután már senkit sem kíméltek, egyik áldozatukat, egy 77 éves idős férfi még az eszméletét is elvesztette, mikor kirabolták. A két fiú segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.