Az utasokat a járatritkítás folyamatába bevonni olyan lett volna, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele

- mindezt Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója mondta egy háttérbeszélgetésen. A Bajnai Gordon által kézi vezérelt vezérigazgató bár később felajánlotta a lemondását, de azt Karácsony nem fogadta el. A baloldal tehát így beszél az emberekről, és azzal, hogy Karácsony a helyén hagyta Waltert, legitimálta ezt a fajta kommunikációt.

Walter Katalin BKK-vezérigazgató pulykás hasonlata kapcsán Gulyás Gergely azt mondta az Origónak a február 1-jei Kormányinfón, hogy az MSZP-SZDSZ kormány időszakában gondolkodtak és beszéltek utoljára így az emberekről, de a mostani megnyilvánulás még durvább stílusú volt.

Ha valóban fontosak tartaná a tömegközlekedést használókat a főpolgármester, akkor azonnal menesztette volna a BKK vezérigazgatóját, aki egyébként felajánlotta lemondását, de Karácsony Gergely ezt nem fogadta el.

Karácsony kinevezettjének kijelentése kapcsán érdemes visszatekinteni arra, hogyan gondolkodnak valójában a baloldali politikusok és közszereplők az emberekről. A teljesség igénye nélkül most bemutatjuk, a legdurvább kijelentéseket. Ami ezekben közös, hogy Karácsony és a baloldal egyetlen gyalázkodó mondattól sem határolódott el.

Patkányozás

A listát Bangóné Borbély Ildikó, volt MSZP-s országgyűlési képviselővel érdemes kezdeni. 2019 áprilisában több millió embert nevezett patkánynak az ATV műsorában, csak azért, mert a nemzeti oldallal szimpatizálnak.

Később Bangóné ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, tovább folytatta a gyalázatos kampányát. 2019. Április 29-én, a botrány tetőpontján, 13 óra 58 perckor rögzítette a határkerítést lebontani akaró Ujhelyi István által meghirdetett patkánykampányt, és a mellette kiálló videóanyagot, hogy ily módon is demonstrálja,

RAGASZKODIK A FIDESZ-SZAVAZÓKAT SÉRTŐ KIJELENTÉSÉHEZ.

Bangóné azóta csúfosan megbukott, és távozott az országos politikából.

Márki-Zay Péter, a gyalázkodás koronázatlan királya

A jobboldali szavazók gyalázásában az első hely mindenképpen Márki-Zay Péter bukott baloldali kormányfő-jelöltnek jár. Még 2021. novemberében nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen arról beszélt, hogy azok a választók, akik támogatják a rezsicsökkentést és ellenzik a migrációt, olyanok, mint a sötétben tartott, trágyával etetett gombák.

Egyébként nem először gyalázta a baloldali politikus a rezsicsökkentés támogatóit.

Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás

- mondta Márki-Zay Péter egy fórumon Gárdonyban. A baloldali politikus szerint

mint a rezsicsökkentés, hogy mindent lehet jól csinálni, okosan csinálni, meg lehet ostoba módon csinálni, lehet néphülyíteni.

2020 augusztusában Hódmezővásárhely baloldali polgármestere a Facebookon megosztott heti videójában arról beszélt, hogy a Fideszre a szegény és műveletlen magyarok szavaznak.

A politikus videójában hozzátette, hogy a tehetős és a képzett emberek viszont elutasítják a mostani kormányt, ami nyilvánvaló hazugság, hiszen a szociológiai és a közvélemény-kutatások teljesen megcáfolják a több millió magyar embert szegénynek és műveletlennek nevező baloldali politikust.

2021 januárjában, mint ahogy megírtuk, a Csendes Vásárhelyért nevű Facebook-oldal vette észre, hogy amikor közel kétórás online előadása során az idősebb korosztály halálozási arányát érintette, olyan megdöbbentő kifejezéseket használt, mint hogy „hullanak az idősek, pusztulnak".

GYAKORLATILAG ÚGY BESZÉLT AZ IDŐSEKRŐL, MINT AZ ÁLLATOKRÓL, UGYANIS AZ ÁLLATVILÁGBAN JELLEMZŐ AZ ÉLŐLÉNYEK PUSZTULÁSA, MÍG AZ EMBEREK MEGHALNI SZOKTAK.

A koronavírus-járvány során folytatott halálkampányát üdvös dolognak tartotta Márki-Zay, majd kijelentette:

A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre

- mondta Márki-Zay Péter. Majd egy másik megnyilvánulásában ismét botrányosan folytatta a járvány kezdete óta tartó baloldali álhír- és halálkampányt:

Egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt az a Covid.

Az LMBTQ-propaganda miatt aggódó szülőket is gyalázta Gyurcsány jelöltje

Márki-Zay 2021. december elsején, amikor az M1 stábjának nyilatkozott, azt mondta, hogy EGYBŐL ELTÖRÖLNÉ A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYT, MAJD NYÍLTAN ELMEHÁBORODOTTNAK NEVEZTE AZOKAT A SZÜLŐKET, AKIK JOGGAL AGGÓDNAK A NYUGATON MÁR KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A GYEREKEKRE ZÚDULÓ LMBTQ-PROPAGANDA MIATT. "Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?" - mondta azokról, akik joggal aggódnak a gyerekeikért, miközben közismert, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már óvodás korban elkezdik a kisgyerekek érzékenyítését az LMBTQ-propagandával.

Nem sokkal ezután december 6-án a baloldali politikus A VIDÉKI POLGÁROKAT EGYSZERŰ, FALUSI TUDATLAN EMBEREKNEK NEVEZTE. A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a következőket mondta a hódmezővásárhelyi miniszterelnök-jelölt: „azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat".

MÁRKI-ZAY KIJELENTÉSEIBŐL EGYÉRTELMŰVÉ VÁLHAT BÁRKI SZÁMÁRA, HOGY A VIDÉKIEKRŐL EGYFAJTA UNDORRAL, MEGVETÉSSEL BESZÉL. Megdöbbentő kijelentése szerint a vidéki fideszesek egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni: "ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni". "Az egyébként a Fidesz leépülésének egy nagyon komoly szindrómája, hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években bevonzani" – mondta egy másik alkalommal Márki-Zay Péter, a közösségi oldalán közzétett egyik videójában.

Fontos megjegyezni, hogy Karácsony Gergely egyetlen fenti kijelentéstől sem határolódott el, sőt ő maga lépett vissza Márki-Zay Péter javára.

Gyurcsány földönfutóvá tette volna Vidnyánszky Attilát

Még a radikális baloldaltól is szokatlan, a kommunista diktatúra időszakát felidéző módon fenyegette meg a bukott miniszterelnök, a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc az egyik legnagyobb magyar művészt, a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját még 2020 augusztusában. Azt írta a Facebookon: földönfutóvá teszi, minden értelemben. Nem kell nagy értelmezési képesség ahhoz, hogy lefordítsuk Gyurcsány átkozódását: ha Gyurcsányék hatalomra kerülnek, kirúgják Vidnyánszkyt, és elveszik a vagyonát.

Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként 2006. február végén Veszprémben egy választási gyűlésen azt mondta: "És ha az embert megbántják, és ha az embert megsértik, és hogyha az emberre rágalmakat szórnak, akkor az ember megrázza magát, és megy tovább, és nem veszi föl a kesztyűt. És ha valakik kóbor kutyákat kergetnek ki az utcára, erre a válasz nem az, hogy mi pedig veszett rókákat. A válasz az, hogy a kóbor kutyákat befogjuk és telepre visszük, a városokat, országunkat megvédjük." Gyurcsányt később szembesítették a szavaival, de csak mellébeszélt.

Karácsony is sértegeti a választókat

Ha egységsugarú fideszes lennék, úgy mondanám, fejezze be a kormány az autós üldözést

- mindezt Karácsony Gergely írta még 2023 augusztusában. A főpolgármester tehát a kormánypárti szavazókat gyalázta egy bejegyzésében. Minderre Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, Karácsony Gergely szerint a fideszes szavazók "egységsugarúak". Szerintünk meg Karácsony Gergely alkalmatlan arra, hogy bármit is vezessen, nemhogy Budapestet.

Karácsony Gergely egyébként 2019-ben azzal is óriási botrányt okozott, hogy a HírTV-nek azt mondta, hogy a zsidók listázása nem nácizmus. "Durva megfogalmazása ez a dolgoknak" - így reagált a riporternek arra a felvetésére, miszerint Gyöngyösi listázta volna a zsidó származású képviselőket. "Nem gondolom, hogy ez önmagában nácizmus, nagyon rossz mondat volt" - tette hozzá. Egy mondattal később pedig kerek-perec kijelentette, hogy nem nácizmus zsidó képviselőket listázni.

Sneider Tamás, korábbi Jobbik-elnök romaverésével pedig alapvetően nem volt Karácsony szerint, mert régi történet, a cigányverős mondatával még annyira sem, mert az "egy kiragadott beszélgetés volt, ami egy nagyon-nagyon rossz vicc volt."

Bár Karácsony később szánalmas módon bocsánatot kért, de így is több százezer cigány és zsidó származású szavazót sértett meg.

Mesterházy akasztott volna

2014 januárjában Mesterházy Attila, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje jobboldali vállalkozókról beszélt, amikor a nézőtérről bekiabálták, hogy „kötelet!" kellene adni nekik. Mesterházy ezt követően nem határolódott el a kijelentéstől, ugyanis a „javaslat" után úgy folytatta, szó szerint: „de mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit itt az imént bekiabáltak". Egy akkori felvételen jól látszik, hogy háttal a bekiabálók felé mutat a kezével, amivel egyben nyugtázza is az elhangzottakat.

Vona gyalázkodása

2017 NYARÁN VONA GÁBOR, A JOBBIK AZÓTA CSÚFOSAN MEGBUKOTT ELNÖKE GYŰLÖLKÖDŐ, ALJAS EMBEREKNEK ÍRTA LE AZ EGÉSZ ÉLETÜKET VÉGIGDOLGOZÓ NYUGDÍJASOKAT, AZT MONDTA, A SZÁJUKBÓL SZENNYVÍZ FOLYIK. Vona mindezt egyébként a kormánypárt híveire értette, mivel egy tusnádfürdői incidens után érezte úgy, hogy le kell írnia ezeket a gondolatokat. A nyugdíjasokat alsóbbrendűnek, mocskosaknak, ostobáknak, veszélyeseknek és hazugoknak írta le.

Később a nyugdíjasok teljesen érthető módon erőteljes tiltakozásba kezdtek Vona ellen. Sokan és sokszor felszólították Vonát, hogy kérjen bocsánatot a megalázott, idős emberektől, de erre a Jobbik bukott elnöke nem volt hajlandó.

A politikusok mellett a baloldali megmondóemberek is meglehetősen gyakran gyalázzák a velük egyet nem értőket. Bruck Gábor, a SZDSZ volt kampányfőnöke 2021-ben krokodilagyúnak nevezte a vidéki Fidesz-szavazókat. Halmai Gábor, volt SZDSZ-es alkományjogász egyrészt megkülönböztetett tudatos (tehát gonosz) Fidesz-szavazókat és tudatlan (tehát szerinte pusztán csak buta, tanulatlan, idős, satöbbi, satöbbi) Fidesz-szavazókat. Gondolatmenete szerint persze valamennyien vonzódnak "a hagyományos kulturális értékekhez, nacionalista és xenofób célokhoz, ódivatú nemi szerepekhez".

Lengyel László állatnak tartja a fideszeseket

„Szijjártó Péter nem létezik. Tudom, hogy most ki van nevezve Orbán Viktor személyes kutyájának, de ő nem létezik" – mondta még 2021-ben Lengyel László baloldali politológus. Lengyel szerint tehát a külügyminiszter nem is ember, hanem egy ember alatti, szubhumán létforma, egy állat.

Lengyel a 2022-es választási kampányban pedig azt is kifejtette, hogy: „Az egy furcsa dolog, hogy a legnyomorultabbak szavaznak a Fideszre. Most tekintsünk el attól, hogy krumplit kapnak – különben is a Fideszre szavaznak, mert csak onnan remélnek anyagiakat."

Fenyegetőzés

De nem csak az országos pártvezetők gyalázkodnak. „Dögölj meg a párttársaiddal együtt! Anyád már holnap járjon miattad feketében!" – többek között ezt üzente egy Veszprém megyei szocialista Fenyvesi Zoltánnak, az ajkai–tapolcai körzet Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjének még 2018 tavaszán. A kormánypárti politikus már egy hónappal korábban is kapott hasonló fenyegetést Stemmer Istvántól, egy tapolcai MSZP-szimpatizánstól, aki nyugalmazott katonatiszt.

Stemmer egyébként régi MSZP-s: a 90-es években a Veszprém Megyei Önkormányzat kulturális és sportbizottságába is delegálták, sőt képviselőjelöltként is indult a pápai önkormányzati választáson.