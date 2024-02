Karácsony Gergely végleg leleplezte magát azzal, hogy pár napja az A-Híd Zrt. sárga sapkájával együtt szerepelt. A hídpénzbotrány főszereplője, a manapság gyakran emlegetett, gyanús pénzügyi műveleteket végző cég munkavédelmi sisakját vette az ölébe Karácsony, pedig korábban arról beszélt, hogy semmilyen kapcsolata sincs a céggel. A főváros vezetése szerint nincs szükség vizsgálóbizottságra a Lánchíd felújítása ügyében, még azután sem, hogy kiderült: a botrányosan túlárazott beruházás kivitelezője csaknem másfél milliárd forintot utalt egy praxisától eltiltott ügyvédhez köthető számlára. A hídpénzbotrány egyik legújabb fejleménye miatt egy magánszemély közérdekű bejelentése kapcsán már a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálódik, egyebek mellett a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát is ellenőrzik.

Legutóbbi Instagram-bejelentkezésében Karácsony Gergely az A-Híd Zrt. sárga sisakjával együtt szerepel. A hídpénzbotrány főszereplője, a manapság gyakran emlegetett, gyanús pénzügyi műveleteket végző cég munkavédelmi sisakját vette az ölébe, hogy akár egy tombolán, abból húzza ki a cédulákat a hozzá érkezett kérdésekkel.

Ahogy a Ripost írta, az A-Híd Zrt. sisakja nyilvánvalóan ott van a szobájában; sokat pózolt ebben korábban, ezért kaphatta fel, mielőtt elkezdődött a felvétel. "Kollégái a felvétel közben rájöhettek, hogy a cég mutogatása talán nem a legokosabb dolog, és szemmel láthatóan arra kérték, próbálja meg kitakarni a feliratot. Amit Karácsony a maga módján meg is próbált. Egész tenyerével, kissé zavartan, folyamatosan próbálta lefedni a cég nevét... Még azt a kezét is bevetette, amivel a cédulákat húzta elő sisakból... A felvétel végéig szorgalmasan próbálkozott a kínos felirat letakarásával... Egyre szorosabban ölelte magához a botrányos cég sisakját..."

Gulyás Gergely a hídpénzbotrányról: Nehéz elhinni, hogy a Városháza vezetése tudta nélkül ez a korrupció megvalósulhatott volna

Mindezzel kapcsolatban Gulyás Gergely az Origónak elmondta, példátlan a főváros a Lánchíddal kapcsolatos mostani magyarázkodása az elmúlt évtizedek fővárosi beruházásaiban.

A miniszter szerint a fővállalkozótól a fővárossal így-úgy, de vélhetően valamilyen összeköttetésben álló emberek kaptak pénzeket megfelelő ellenszolgáltatás nélkül. A legfontosabb, hogy feltárják az ügyet, ha kell, a nyomozóhatóságok segítségével.

Gulyás Gergely a Kormányinfón azt is mondta: nagyon nehéz elhinni, hogy a budapesti városháza tudta és beleegyezése nélkül a Lánchíd-botrány megvalósulhatott volna. A miniszter szerint ezek után fontos megjegyezni, hogy az átláthatóságot hirdető civil szervezeteket nem szabad komolyan venni, hiszen a Transparency International modellértékűnek minősítette ezt a közbeszerzést.

Úgy tűnik, hogy a lopást tartják modellértékűnek. Soros György átláthatóságot hirdető embereinek a legbrutálisabb korrupció is megfelel, ha azt a baloldal követi el - mondta.

Karácsony nem lát semmiféle botrányt

Karácsony néhány napja Brüsszelben az M1 helyi tudósítójának is kategorikusan kijelentette, hogy nincs semmiféle botrány, mindez csupán a sajtó fantáziájának szüleménye, ezért nincs ok vizsgálóbizottság felállítására sem. Ugyanakkor azzal is próbált védekezni, hogy az említett 1,4 milliárd forintot még azelőtt utalta át Vig Mór cégének az A-Híd Zrt., hogy megkötötték volna a fővárosi önkormányzattal a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződést. A pénzmozgások dátumairól nyilvánosságra került információk cáfolják Karácsonyt, de ha mégis a főpolgármesternek lenne igaza, akkor is rögtön adódik a kérdés: honnan tudhat arról, hogy az építőipari vállalat mikor és kinek utalt át milliárdos tételben pénzeket? Állítólag Karácsony Gergelynek nincs érdekeltsége az A-Híd Zrt.-ben, hiszen ő Budapest főpolgármestere.

Karácsony menekül az újságírók elől

Karácsony Gergely szerdán sem volt hajlandó válaszolni a hídpénzbotránnyal kapcsolatos kérdésekre. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés előtt is elmenekült a sajtó elől – írta a Magyar Nemzet.

Egyetlen baloldali kerületvezető sem tud értelmes magyarázatot adni a hídpénzbotránnyal kapcsolatban. Mindezek ellenére nem támogatják vizsgálóbizottság felállítását sem; sőt van olyan is, aki nem is hallott a botrányos, baloldalhoz köthető ügyről.

Az alábbi videóban megnézhetik a nevetséges válaszokat!

Vizsgálódik a KEHI

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal már megindította a vizsgálatot egy közérdekű bejelentés alapján, amiben Tényi István jogász felhívta a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik

Karácsony Gergely a kampány részének tekinti, hogy a korrupció lehetőségének felmerülése miatt vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte Brenner Koloman a Lánchíd-felújítás kapcsán.

Nem tudni egyelőre, áttekintheti-e fővárosi vizsgálóbizottság azt, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. A testület létrehozását Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje kezdeményezte múlt pénteken, a javaslat részleteiről pedig ígérete szerint levelet küld Karácsony Gergelynek, valamint a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek. A fővárosi Fidesz támogatja az elképzelést, Karácsony Gergely ugyanakkor a jelek szerint nem. A főpolgármester ugyan a Magyar Nemzet kérdésére nem válaszolt, ám az ATV-n, a péntek esti Egyenes beszédben elmondta véleményét a vizsgálóbizottság ötlete kapcsán.

Mi köze a fővárosi önkormányzatnak egy olyan nyomozáshoz – ami tudtommal nem is nyomozás, átadtak adatokat –, ami egy olyan cég irodájában volt, amellyel ugyan mi szerződésben voltunk, de amelynek ezer másik szerződése van?

– hárította el a kérdést a főpolgármester. Szavaiból az derült ki, hogy nem támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. Kiemelte: a javaslatot a kampány részének tekinti.

Tüttő Kata elszólta magát

Több tény is arra mutat, hogy a főváros baloldali vezetésének mindent tudnia kell a hídpénzügyről, de tagadnak.

