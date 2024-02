Kulcskérdés a béke, azonban ebben nem állunk jól, mert Brüsszel háborús lázban ég – közölte Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorában. A miniszterelnök közölte, hogy azon kellene dolgozni, hogy a háborúnak minél előbb vége legyen, ehhez képest Brüsszelben háborús logika mentén érvelnek az uniós vezetők.

Nem szállítunk fegyvert, és nem is adunk pénzt fegyverre - húzta alá a kormányfő. Mint mondta, a mostani 50 milliárd eurós támogatás arra van, hogy az ukrán állam ne menjen csődbe. Jelezte, hogy ha az EU és az USA nem küld pénzt Ukrajnának, akkor az ország összeomlik.

Az idő az oroszok oldalán áll, és minél tovább tart a háború, annál több ember hal meg. Magyarország számára az a veszély fenyegetett, hogy elveszik a hazánknak járó pénzeket és odaadják Ukrajnának – jegyzete meg. Kiemelte, hogy a nagy országok vezetőivel sikerült megegyezni arról, hogy ez nem történhet meg.

A miniszterelnök szerint teljes félreértés, hogy az ukránok értünk harcolnak, illetve azok a felvetések, hogy ha az ukránok nem állítják meg az oroszokat, azok bemasíroznak Berlinbe. – Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni, ezért nem tudnának eredményesen szembeszállni az egész NATO-val – vélekedett. Akik erősebb kapcsolatot ápolnak az USA-val, azoknak egyre erősebb lett a hangja a mögöttük hagyott időszakban, és így az amerikai érdekek egyre inkább előtérbe kerülnek.

Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz – közölte Orbán Viktor.

Háborúpártiak a nyugati országok

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nyugati tagállamok háborúpártiak, és ezen nem is tudunk változtatni. A német sajtó szerinte világháborús hangulatban működik. A miniszterelnök elmondta, hogy Brüsszellel vitánk van Ukrajna mellett a migrációról, a genderügyről, valamint arról is, hogy meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést, valamint a kamatstopot. Jelezte, hogy most színtisztán Ukrajnáról szólt a vita, de végül sikerült találni egy jó megoldást.

A brüsszeli gazdatüntetésekről szólva Orbán Viktor leszögezte: nagyrészt spanyol gazdákkal találkozott, ugyanazok a problémáik vannak, mint a magyar gazdáknak, mivel Brüsszel olyan döntéseket hoz, ami egyre drágábbá teszi a termelés költségeit. Emellett Brüsszel megengedi, hogy olyan országokból hozzanak be termékeket az EU-ba, ahol nem érvényesek ezek a szabályok. Nem szabad beengedni az ukrán mezőgazdasági termékeket az uniós piacra – húzta alá a kormányfő.

Brüsszel gyakran az európai emberek érdekei helyett néha mást képvisel - mondta a kormányfő.

Ugyanez a helyzet a magyar baloldallal is, mivel ők is a külföldi támogatásokért cserébe háborúpártiak – tette hozzá. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy bizonyos amerikai intézkedések esetén több európai vezető is inkább az amerikaiak oldalára állt. Fordulat csak júniusban az európai parlamenti választáson lehet.

„Magyarország nem tart igényt az ukránok kóserpecsétjére"

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország nem tart igényt az ukránok kóserpecsétjére. Természetesen Magyarország a magyaroké, és a magyarok érdekét képviseli.

Az, hogy megvádolnak minket ezzel azzal, az nem érdekel minket.

Nagyon nagy a távolság sok kérdésben az ukrán és magyar álláspont között – tette hozzá.

Mi a legnagyobb humanitárius akciót hajtottuk végre az ukránok érdekében, több tízezer ukrán kap menedéket Magyarországon. Több mint ezer iskolában és óvodában vannak ukrán gyerekek.