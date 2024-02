Az autótulajdonosok körében gyakori tévhit, hogy az üzemanyag-adalékok használata felesleges luxus vagy éppenséggel káros lehet a motorra nézve. Azonban a technológiai fejlődés és a szigorúbb minőségi előírások révén a magyar piacon ma már olyan kiváló minőségű adalékok is elérhetőek, amelyek jelentős előnyöket kínálnak a motor teljesítményének javítása és az üzemanyag-fogyasztás csökkentése terén.

Egy magyar márka prémium minőségű motoradalékai nem csupán a motor védelmére szolgálnak, hanem lehetővé teszik az autótulajdonosok számára, hogy jelentős üzemanyag-megtakarítást érjenek el. A közúti járművek, illetve versenyautók számára is ideális termékek a kimutatások szerint akár 8-12%-kal is csökkenthetik az üzemanyag-fogyasztást, ami nemcsak pénztárcakímélő, hanem egyben környezetbarát megoldás is.

"Az üzemanyag-adalékok használata nem csupán az autók teljesítményének optimalizálásáról szól. Az ilyen termékekkel elérhető üzemanyag-megtakarítás jelentős hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez is. Kevesebb üzemanyag felhasználásával csökken a károsanyag-kibocsátás, ami elősegíti a fenntartható autózás elterjedését. A kiváló minőségű adalékok, mint például az általunk fejlesztett termékek, lehetővé teszik az autótulajdonosok számára, hogy úgy optimalizálják a járművük teljesítményét, hogy közben az üzemanyaggal is takarékoskodjanak” – avat be Farkas Kálmán, fejlesztőmérnök, a Szaki Kft. alapító-tulajdonosa.

Több mint üzemanyag-megtakarítás

A járművek hosszú távú fenntarthatóságának és megbízhatóságának kulcsa a motor megfelelő védelme. Sok autótulajdonos már tapasztalta az adalékanyagok jótékony hatását: a motor teljesítményének javulását, az üzemanyag-fogyasztás csökkenését és a motor állapotának stabilizálódását. A sikerek ellenére azonban gyakori, hogy abbahagyják az adalékanyag használatát, mivel úgy érzik, hogy a motor már "jól működik" anélkül is. Ez azonban hosszú távon káros lehet, hiszen a motor belső kopása és a lerakódások felhalmozódása csak a rendszeres adalékanyag-használattal előzhető meg.

“A motorvédelem nem csupán a jelenlegi állapot megőrzéséről szól, hanem a jövőbeli problémák elkerüléséről is. A rendszeres adalékanyag-használattal az autótulajdonosok megóvhatják a járműveiket a korai kopástól és az üzemanyag-rendszer károsodásától, kormolódásától, ami hosszú távon jelentős megtakarítást jelenthet a karbantartási költségeken” – emeli ki az innovatív Spuri adalékanyag kifejlesztésében és gyártásában több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező szakértő.

A motorvédelem új korszaka

A rossz minőségű üzemanyagok használata idővel komoly károkat okozhat a motorban és az alkatrészekben, ami végül magasabb karbantartási költségekhez és a jármű korai elhasználódásához vezet. Az ilyen problémák megelőzésére tervezett prémium minőségű üzemanyag-adalékanyagok kritikus szerepet játszanak a jármű hosszú távú állapotának megőrzésében és az üzemeltetési költségek optimalizálásában.

“Bár az üzemanyag-adalék használata kezdetben többletköltségnek tűnhet, a befektetés hosszú távon egészen biztosan megtérül. A folyamatos adalékanyag-használat ugyanis elengedhetetlen a motor belső kopásának és a nem megfelelő üzemanyag-használatból eredő károk, kormolódások megelőzéséhez. A számítások világosak: ha egy adalékanyag 10%-os üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé, miközben a költsége a megtakarított összeg felébe kerül, akkor az autótulajdonos tiszta haszonként 5%-os megtakarítást realizálhat. Ebben a számításban ráadásul még nem is szerepelnek a motor hosszabb élettartamából és a karbantartási költségek csökkenéséből adódó további előnyök” – hangsúlyozza Farkas Kálmán, aki hozzátette: “Az autótulajdonosoknak azt kell megérteni, hogy a motor meghibásodása vagy súlyos károsodása sokkal többe kerülhet, mint az adalékanyag rendszeres használata.”

Aki kimarad, lemarad

Számos üzemanyag-adalék kapható Magyarországon, és a különböző minőségű termékek gyakran okoznak bizonytalanságot az autótulajdonosok körében. A múltbeli negatív tapasztalatok és a rossz minőségű termékek miatt sokan még mindig távol maradnak az ilyen termékek használatától, de ezzel elszalasztják a rendszeres adalékanyag-használattal járó előnyöket.

“A megfelelő adalékanyag kiválasztása kritikus jelentőségű, mivel nem minden termék felel meg ugyanazoknak a magas minőségi követelményeknek. A választásnál fontos figyelembe venni az adalékanyag összetételét, a gyártó hírnevét és a termék által kínált konkrét előnyöket. Az autótulajdonosoknak érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt döntenek. A SPURI (piros) és SPURI JG-2 (kék) kiváló példa egy olyan adalékanyagra, amely nemcsak az üzemanyag-fogyasztást optimalizálja, hanem a motor élettartamát is meghosszabbítja, biztosítva a jármű hosszú távú teljesítményét és megbízhatóságát" – zárta gondolatait a Szaki Kft. alapítója és fejlesztőmérnöke.