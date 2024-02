A Magyar Nemzet a hét elején kérdéseket küldött a pártoknak a hídpénzbotrány legújabb fejleményével kapcsolatban, vagyis hogy a Lánchíd felújításának vizsgálatáért a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) eljárást indított. Arra voltak kíváncsiak: a baloldali politikai szereplők szerint szükség lehet-e a vizsgálatra.

LMP: Vizsgálat szükséges

A pártok közül eddig egyedül az LMP küldött választ. A párt kiemelte, hogy a korrupció minden formáját elítélik, „ezért számunkra egyértelmű, hogy amennyiben annak gyanúja bármely szereplő oldaláról felmerül, akkor a jogi eljárásoknak helye van". Az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd, vagyis a Karácsony Gergelyt támogató pártok ellenben hetek óta mélyen hallgatnak az ügyről, de a főpolgármesternek ez egyre kevésbé jelenthet menekülőutat.

Az első fecske

Az ellenzék látványosan kettészakadt, az LMP ugyanis immár a harmadik ellenzéki párt, amely szeretne tisztán látni a hídpénzbotrány ügyében. Érdemes felidézni, hogy a Jobbik már korábban jelezte: fontosnak tartja annak tisztázását, hogy a híd felújítása Karácsony Gergely főpolgármestersége idején miért drágult meg ötmilliárd forinttal. Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje korrupciógyanút emlegetve azt javasolta, hogy a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot az ügyben. Karácsony egy másik kihívója, a Mi Hazánk képviseletében induló Grundtner András a Hír TV stúdiójában fejtette ki: olyan befolyásos politikai szereplők lehetnek érintettek, hogy igenis helye van a vizsgálóbizottság felállításának, amit mozgalma támogatni is fog.

Az ellenzéki csatározások szempontjából mellékes, de összességében nem, hogy a Fidesz szintén szorgalmazza a kételyekre okot adó körülmények tisztázását.

Karácsony nem lépett, Tényi igen

S talán többről is van szó puszta kételyeknél. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a napokban a Kehihez fordult, a szervezet pedig el is rendelte a vizsgálatot a hídpénzbotrány kapcsán. Tényit az elmúlt hetek sajtóhírei késztették bejelentésre, azok alapján ugyanis összefüggés körvonalazódik a Lánchíd felújítása és a számlagyáras ügyvédként elhíresült Vig Mór ügye között.

2023 őszén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói 33 budapesti helyszínen csaptak le egy hatalmas számlagyárra, amelynek központi figurája Vig Mór hivatásától eltiltott ügyvéd volt, aki egyébként Vig Dávidnak, az Amnesty International Magyarország igazgatójának a testvére. Az ügy kapcsán a hatóság házkutatást tartott a Lánchíd-felújítást elvégző A-Híd Zrt.-nél is. Ezután az Atv.hu számolt be arról, hogy az A-Híd és Vig Mór kapcsolatban áll egymással: az építőipari cég 1,4 milliárd forintot utalhatott át az exügyvéd Sunstrike Kft. nevű cégének, az összegekből pedig 900 millió forintot fel is vettek a férfi különféle magánszámláiról. Az utalások időben egybeestek a hídfelújítás kiírásának, lebonyolításának időszakával.

Plusz ötmilliárd

A Lánchíd felújítása azért érdekes, mert az átkelő renoválására Tarlós István idején is kiírtak egy pályázatot, amit Karácsonyék utóbb visszavontak, s új eljárást kezdtek. Mindkétszer az A-Híd nyert, de a cég a második alkalommal már ötmilliárddal drágábban vállalta el a munkákat.