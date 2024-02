Európai parlamenti képviselő akar lenni a Soros-világ támogatásával tüntetgető egykori tanár, a fején télen is napszemüvegben pózolgató Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom vezetője. A gyakran Molnár Áron "Noár"-hoz kapcsolódó, agresszív hangulatú baloldali tüntetések szervezésével szerzett sajátos ismeretséget. A hír azért is leleplező, mert korábban többször is azt állította, hogy szakmai alapokon tevékenykedik, és nincs köze a politikához. Hát persze.