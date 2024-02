Újabb több száz milliós ingatlant vett az Egyesült Államokban a Gyurcsány-fiókának is nevezett Mártha Imre. Karácsony embere most egy kizárólag milliárdosok számára fenntartott privát klubban kerített magának egy luxusvillát, ami már a negyedik nagy értékű ingatlana Floridában.

Miközben Budapest teljesen szétrohad, addig

a Mártha család újra a milliárdosok kedvenc üdülőhelyén, Naples városában szerzett meg egy luxusingatlant. Ezúttal egy privát klubban található, a világ elől gondosan elzárt luxusvilla került a Gyurcsány-fióka 71 éves édesanyjának nevére

- írta meg a Metropol.

Ez már a negyedik luxusingatlanjuk Amerikában

A Metropol szerint sorban ez már a negyedik luxusingatlan, amit a Mártha család a közelmúltban megszerzett magának Floridában:

korábban két luxuslakást és egy magánfélszigeten található birtokot vásároltak fel.

Pezsgőfürdő, élménymedence és privát télikert is van a villában

A Metropol által összegyűjtött dokumentumok szerint a közművezér családja a „The Isles of Collier Preserve" névre hallgató magánklubban vásárolt meg egy két hálószobás, két fürdőszobás, két garázzsal is rendelkező villát. Az adóbevallási iratokban látható, hogy

körülbelül 400 millió forintért vásárolták meg az újabb luxusingatlant.

Igazi luxus jár annak, akinek itt van ingatlana

Fitnesz- és wellnessközpont, teniszpályák, több mérföldnyi kajak-, kerékpár- és túraútvonalak, edzőterem, úszómedencék, valamint elegáns bár és étterem szolgálják az itt élők kényelmét.

Ezt a fajta luxust csak az amerikai milliárdosok engedhetik meg maguknak

A lap úgy tudja, hogy a budapesti közműholding teljhatalmú ura ebbe a villába jár haza, amikor Floridába utazik, és ez elég gyakran megtörténik. Információik szerint

csak tavaly 4-5 alkalommal utazott hetekre Naples városába újdonsült feleségével.

Legutóbb december második felében töltöttek itt több hetet, a szilvesztert is itt ünnepelték.

Ez a luxusvilla a Mártha család negyedik nagy értékű ingatlana Floridában. A közművezér először egy luxuskondomíniumban vásárolt meg egy lakást, amihez privát medence és magánkikötő is tartozik.

Mártha ezután egy floridai magánfélszigeten vásárolt meg egy óceánparti birtokot, ahová építkezést tervez.

Ezt követően a Mártha család megvásárolt egy kétemeletes, két fürdőszobás, magánparkolós luxuslakást, amihez medence, teniszpálya és egy privát golfklub is tartozik.

A statisztikák szerint Naples

az Egyesült Államok leggazdagabb városa, ahol az egy főre jutó milliomosok száma a legmagasabb az egész országban.

Naples azonban nemcsak a milliárdosok, hanem

az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvenc búvóhelye is.

Ennek megfelelően az ingatlanok átlagára is jóval magasabb itt, így sikerül elkerülni, hogy a kevésbé tehetősek a városba költözzenek.

Mártha úgy vásárol luxusingatlanokat, hogy az általa vezetett cégről korábban az derült ki, hogy valódi teljesítés nélküli kifizetések, rosszul elvégzett munkák, feleslegesen elszórt milliók gyanújáról szóltak a hírek. A szabálytalanságok bűncselekmények gyanúját is felvetik.

A dollármédiát is lefizette a Gyurcsány-fióka

A dollármédiát is támogatja Mártha Imre az évente több millió forintos prémiumából

– derült ki korábban a 24.hu Della című, minapi podcastjából. A műsorban a Fővárosi Közművek vezérigazgatója azt hangoztatta, hogy a tekintélyes összegekből olyan médiatermékeknek is juttat, amelyek nem kapnak állami hirdetést.

A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett közművezér a fővárosi önkormányzat jelenlegi, csődközeli helyzete ellenére is helyesli a prémiumok osztogatását a fővárosi cégeknél, amire csak idén mintegy 300 millió forintnyi közpénz megy el.

Tehát azt a kérdést kell föltennünk, hogy akarjuk-e ezt a kollektívát úgy ösztönözni, hogy az a piachoz hasonlóan dolgozhasson. Ebből ki lehet venni a vezérigazgatót, csak mi az oka ennek, hogy kivesszük? Akkor a vezérhelyettesek, az osztályvezető kapnak prémiumot. Tehát akkor elindul a kérdés, hogy egy nyereséges, jól működő cégnek miért vesszük el a prémiumát

– fejtegette a közművezér.

Szorosan kötődik a politikához

A Magyar Nemzet szerint ironikus, hogy Mártha a piaci vállalatok vezetőiéhez hasonlította a saját pozícióját, hiszen már a Gyurcsány-korszakban is milliós havi fizetéseket vihetett haza az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatójaként, amely pozícióban egyébként az egykori kormányfő megszorításaihoz is asszisztált. Arról nem is beszélve, hogy Mártha piaci hasonlata ott is sántít, hogy Karácsonyék a fővárosi cégek vezetőinek juttatott csillagászati prémiumokkal jelentős jórészt a Gyurcsány–Bajnai-korszak kádereit fizették ki. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy

Mártha Imre a podcastműsorban úgy vélte, a Fővárosi Közműveknél elfoglalt vezetői pozíciója jól megfér a privát módon folytatott céges tevékenységeivel.

Luxusélet és Florida

Mártha az új, darabonként több százezer dollárért vásárolt amerikai ingatlanjaival is eldicsekedett a műsorban, ahogyan azzal is hencegett, hogy miként terjeszkedik a cége az USA-ban.

Ha már Florida, akkor beszéljünk erről. Igen. Pár évvel ezelőtt hozott a család egy olyan döntést, hogy (...) külföldön is terjeszkedik, és egyéb baráti, rokoni szálak miatt elkezdődött Amerikában is a család terjeszkedése

– fogalmazott Mártha.

A közművezér arról is beszámolt, hogy a családi cégükkel alapítanak egy amerikai leányvállalatot, amellyel az említett ingatlanokat azért fejlesztik tovább, hogy nagyobb hiteleket vehessenek fel azokra.

A luxuséletvitelével a közösségi médiában előszeretettel hivalkodó közművezérről ismert, hogy

gyakorlatilag hazajár Floridába, ahol már évek óta több nagy értékű ingatlannak is tulajdonosa.

Így a milliárdosok egyik kedvenc búvóhelyén, a floridai Naples városában egy olyan exkluzív luxuskondomíniumban is van ingatlana Mártha Imrének, amelyhez

magánkikötő, medence, valamint privát klub is tartozik.

Magyarországon pedig a néhai Prisztás József, az ismert alvilági figura egykori milliárdos értékű villájában alakította ki a rezidenciáját.

Így lett Gyurcsány-fióka Mártha Imre

Mártha Imre édesapja, Mártha Imre orvosként dolgozott Záhonyban, majd Mándokon. 1994 őszén, tehát már a balliberális koalíció idején az SZDSZ képviselőjelöltjeként indult, és nyert mandátumot utóbbi település önkormányzatában - írta korábban a Magyar Nemzet.

Fia pedig a harmadik MSZP-SZDSZ-kormány idején, a Gyurcsány-korszakban vállalt komoly szerepet, amelynek értékeléséhez érdemes felidéznünk a szabad demokrata tézist, miszerint az állam rossz tulajdonos.

Erre volt példa, amikor 2006-ban az állami MVM kereskedelmi igazgatójaként jelentős veszteségekről Mártha Imre adott számot, miközben a külföldi tulajdonú áramszolgáltatók rengeteget kerestek. Mártha magyarázkodásáról a Világgazdaság 2006. február 9-ei száma is beszámolt: "Emlékeztetett azonban (Mártha Imre – a szerk.), hogy cége az ártörvény és a hatályos rendeletek szerint kötötte árameladási szerződéseit, ezektől nem tud eltérni. Emiatt tavaly is jelentős vesztesége keletkezett, s komoly deficitre számít az idén is. Eddig sikertelenül próbált új szerződéseket kötni az áramszolgáltatókkal, miközben e kontraktusok kötöttségei miatt tavaly és várhatóan cége az idén is nagy veszteséget könyvel el."

A második Gyurcsány-kormány idején, 2006. augusztus 1. napjától új közüzemi nagykereskedőn keresztül történt Magyarország közüzemi villamosenergia-ellátása. Az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. augusztus 1-jei hatállyal megkezdte tényleges működését, vezérigazgatója pedig Mártha Imre lett.

2007-ben komoly problémát okozott a villamosenergia-rendszer számára a klímaberendezések terjedése, miközben a gyurcsányi megszorítások jócskán megemelték a rezsiköltségeket is. Mártha Imrének volt javaslata, a Népszabadság 2007. június 14-ei számában arról beszélt, hogy „külföldi példák alapján azt javasolná a lakossági fogyasztóknak, hogy a napi csúcsok idején (reggel 8 és este 9 között, de leginkább estefelé) ne kapcsolják be azokat a nagy áramfogyasztó berendezéseket, amelyek működtetése elhalasztható más napszakra is. Ha kimegyünk egy helyiségből, kapcsoljuk le a villanyt, a ventilátort, a számítógépet" – szólt a vezérigazgatói tanács.

2007. október 27-én már újabb áremelésekről volt szó. A Magyar Nemzet így írt: "Mártha Imre, az MVM kereskedőcégének vezérigazgatója tegnapi tájékoztatóján elmondta, hogy a piacra kényszerülő intézményi és ipari fogyasztók számára biztosan húsz százalék alatt marad az emelkedés, a lakossági pedig nem éri majd el a tíz százalékot."

A gyurcsányi megszorításokhoz való asszisztálás eredményes volt. 2008 májusában az addig vezérigazgató-helyettesként tevékenykedő Mártha Imre lett az MVM Zrt. vezérigazgatója.

Mindez azért is volt meglepő, mert a Figyelő azon kérdésére 2008 áprilisának elején, hogy ambicionálná-e a posztot, azt válaszolta:

harminchárom évesen nem. Harmadik kormányomat szolgálom itt az MVM-ben. Vezérigazgató-helyettesnek lenni is óriási kihívás, képzelje el, mekkora teher lehet a korona.

Hogy mekkora lett végül a „korona" okozta teher, annak maga Mártha a megmondhatója. Mindenesetre ő és Gyurcsány az egyre súlyosabb válság idején a lakosságra hárította a terhek egy meghatározó részét. A Privátbankár összesítése szerint a 2006 és 2010 közötti időszakban 61,5 százalékkal emelték a háztartási energiaárat, a baloldali kormányzás nyolc esztendeje alatt pedig duplázódott az áramár.

Mindeközben 2008-ban – tehát Mártha vezérigazgatói működésének első időszakában is – Gyurcsány cége, a Motim egy 2007 decemberi megállapodás alapján az „elvileg legalacsonyabb" hazai, hivatalos aukción kialakult, nagykereskedelminek tekinthető árnál is olcsóbban vásárolhatott áramot.

2012 decemberében Mártha közös megegyezéssel távozott az ELMIB nevű magánvállalat éléről, amelyet 2011 májusa óta vezetett. A menedzser 2013 márciusában az Invitel élére került. 2014 áprilisában a Magyar Nemzet írta meg, hogy Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon embere Mártha Imre aláírásával jutott állami megbízáshoz a paksi bővítés kapcsán: „Milliókat keresett a paksi bővítés farvizén Szigetvári Viktor cége 2008-2009-ben. A Bajnai Gordon-féle Együtt-PM jelenlegi társelnöke – a Szonda Ipsos két vezetőjével együtt – 2007-ben hozta létre a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft.-t, amely 2008 augusztusában bruttó 2,7 milliós, majd 2009 márciusában bruttó 2,8 milliós – összesen bruttó 5,5 millió forintos – megbízást kapott a Magyar Villamos Művektől.

A szerződéseket Szigetvári Viktor, illetőleg a villamos művek akkori vezérigazgatója, Mártha Imre írta alá.

Feladatuk mindkét esetben az volt, hogy egy egyszeri, reprezentatív telefonos közvélemény-kutatást készítsenek 1200 ember megkérdezésével arról, mi a véleményük a paksi atomerőmű tervezett új blokkjának építéséről, a paksi üzemidő meghosszabbításáról, illetőleg általánosságban a hazai villamosenergia-szolgáltatásról."

Mártha az Inviteltől 2017-ben távozott, ottani tevékenységéről árulkodó adat, hogy 2013-ról 2014-re, Mártha első teljes évére csökkent a cég adózott eredménye. 2015-ben az Invitel üzemi szinten újra veszteséges lett, igaz, a 2014-es 1,2 milliárd forintról 182 millió forintra csökkent a mínusz.

Az egyre többet politizáló cégvezér végül – már a Karácsony-Gyurcsány-féle fővárosi kinevezés előtt – a baloldali pártok közelébe került, mikor 2018-ban az MSZP, a DK és a Párbeszéd a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába jelölte, de az erről döntő parlamenti bizottság nem támogatta a jelölést.