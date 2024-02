A hatalom áldozatának állította be magát a hídpénzbotránnyal is összefüggésbe hozott, sok száz milliós számlagyár irányításával gyanúsított Vig Mór a mai büntetőperén. Szerinte ugyanis csak a közelgő választások miatt van letartóztatva, nem pedig azért, mert számtalan bűncselekményt követett el.

„Én azzal számolok, hogy az európai parlamenti választásokig leszek fogva tartva" – jelentette ki kedden a bírósági tárgyalásán a több száz milliós számlagyár működtetésével gyanúsított, tavaly november óta letartóztatásban lévő Vig Mór, aki ezzel egyértelműen arra utalt, hogy a politikai áldozata. Vig ezt erősítve megemlítette azt is, hogy a jobboldali sajtó híradásaiban szinte minden nap előkerül a neve - írja a Magyar Nemzet.

A praxisától eltiltott ügyvéd érvelése persze elég hiteltelennek tűnik annak fényében, hogy a jogászt a múltban is több bűnüggyel összefüggésbe hozta már a hatóság.

Itt van például az az ügy, amiben ma tartott tárgyalást a bíróság. Vig Mórt megközelítőleg negyvenrendbeli csalással vádolják. A bírósági eljárásban tavaly februárban döntés is született, az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Vig beismerte bűnösségét

Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék azonban hatályon kívül helyezte azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Emiatt került vissza Vig ügye elsőfokra. A kispesti bíróságon megtartott keddi tárgyaláson Vig Mór is jelen volt, bilincsben hozták őt a büntetésvégrehajtás munkatársai.

A férfi a vádirattal egyezően újra elismerte a bűnösségét, de határozatot egyelőre nem hirdettek.

Körözött bűnöző a jogász egyik bűntársa

Vignek van két vádlott-társa is, egyikük ráadásul büntetett előéletű, ő jelenleg is szökésben van. A bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve, több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten, 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni.

A vád szerint az egyik vádlott, a Ghánában otthonosan mozgó, jelenleg nemzetközi körözés alatt álló, büntetett előéletű M. Márk egy ismerőse segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket. Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tízmillió forintért.

Hetvenmilliós kárt okoztak

M. Márk emellett azt hazudta, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és az érmekollekciók – állítólagos - vételára tíz százalékának megfelelő összeget előre kifizetik. A Ghánában élő férfi valóban rendelkezett egy ghánai céggel, amellyel a sértettek szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették.

A bűnszövetség a vádirat szerint több mint 70 millió forinthoz jutott ilyen csalárd módon, illetve további 16 millió forintot is megkíséreltek megszerezni.

Vig Mór ügyvédi számláján is landoltak pénzek

Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, amelyet a jogász pár órával a szerződések megkötését követően, az irodájához közel eső ATM automatából fel is vett. A csalásokkal szerzett pénzt a vádlottak megosztották, ezzel párhuzamosan a kifizetések „késedelme" miatt a sértetteket különböző indokokkal hitegették. Az ügyvéd a későbbiekben közel 27 millió forint kárt megtérített – áll a vádiratban.

Hosszú bűnlajstrom

Ahogy fentebb már utaltunk rá, Viget a számlagyáras és a csalási botrányán kívül más ügyekben is „elővették", a súlyos testi sértés kísérletétől a vesztegetésig bezárólag. Ezekről az eljárásokról bővebben itt olvashatnak.

A hídpénzbotrány

Nemrég az is nyilvánosságra került, hogy a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020. novembere és 2022. júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek.

Ebből a tetemes összegből a médiában megjelent információk szerint továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Az atv.hu szerint ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Ezt erősíti az is, hogy a NAV munkatársai tavaly a Vig elleni nyomozás keretében végzett házkutatást az A-Hídnál.

A Kehi is vizsgálódik

Tényi István korábban emiatt a tranzakció miatt sikkasztás gyanújával tett feljelentést, de a közérdekű bejelentéseiről ismert férfi a hatóságokon kívül a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz (Kehi) is fordult és arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A Kehi a bejelentésre el is indította a vizsgálatot.

Ismert jogvédő testvére

A büntetőügyekkel párhuzamosan napvilágra került az is, hogy az exügyvéd nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.