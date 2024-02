Az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is – mondta Novák Katalin államfő kedden.

Az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is - ezt közölte Novák Katalin az ATV kérdésére a kegyelmi döntéséről. A köztársasági elnök hangsúlyozta: az egyik leggusztustalanabb és legsúlyosabb bűncselekménynek tartja a pedofíliát. Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom.

- így reagált a köztársasági elnök.

A pedofilok elleni szigorúbb fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának a bevezetésének ő volt az egyik leghangosabb élharcosa annak idején. Mint mondta, van egy jogszabályi rendelkezés, amely szerint az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak. Ez így volt az elmúlt 33 évben, és így van a világ legtöbb országában is - közölte.

Hangsúlyozta: az elmúlt napokban egy olyan politikai kampánynak vagyunk tanúja, ami rengeteg valótlan állítást tartalmaz. Minden kegyelmi döntés a természeténél fogva megosztó, és ő az elé terjesztett több száz kérvényről minden esetben igyekszik a leginkább körültekintően dönteni. "Együttérzek a pedofília minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofíliával szemben, annak partnere vagyok most is, és az leszek a jövőben is" - szögezte le.