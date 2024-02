Az Action for Democracy (A4D) vezetőségébe tartozó Soros-emberek vallanak arról egy közelmúltban napvilágot látott felvételen, hogy tényleg Soros György juttathatta a dollármilliókat Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához és a Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányára létrehozott 99 Mozgalomhoz. Ha ez valóban így van, valamilyen módon felelősségre vonható akár Márki-Zay Péter, akár Karácsony Gergely?

A baloldalnak elsősorban politikai felelősséggel kell szembenéznie, hiszen a nyilvánosságra került tények világossá teszik, hogy

a döntéseiket elsősorban nem a választók akarata és a nemzeti érdek köti, hanem a Soros-birodalom parancsai. Ráadásul erről bő másfél éven keresztül hazudtak a választóknak.

Bizonyos értelemben az öszödi beszéd nyilvánosságra kerüléséhez hasonló lebukást láthatunk. Mindenki érezte, hogy vaj van az ellenzéki szereplők füle mögött, ahogyan 2006 ősze előtt is látszott, hogy Gyurcsányék az ellenkezőjét teszik annak, amiről a választási kampányban beszéltek. A mostani lelepleződés után a baloldalra végképp ráég a Soros-billog.

Ezzel együtt nem véletlen, hogy minden demokratikus ország arra törekszik, hogy jogszabályokkal is körülbástyázza önállóságát.

Ennek megfelelően a vonatkozó törvény hazánkban is tiltja a pártok külföldi finanszírozását, függetlenül attól, hogy ki az idegen szponzor. Az ennek megfelelő eljárások már folynak, és az Állami Számvevőszék vizsgálja, hogy milyen tiltott pénzek jutottak a baloldalhoz, sőt már a büntetések kiszabása is megkezdődött. Ezen túl a jogszabályok is szigorodtak a szuverenitásvédelmi törvény elfogadásának köszönhetően, melynek célja az esetleges kiskapuk bezárása többek között azzal, hogy egyértelműen kizárja az álcivil szervezeteken keresztül történő befolyásvásárlást is.

Az egyik videón az A4D kuratóriumának elnöke, Kati Marton, aki régi Soros-bizalmas, arra a kérdésre, hogy a híres Mr. Soros volt-e az A4D fő mecénása igennel válaszol, majd nevetve figyelmezteti beszélgetőpartnerét: „Ne is mondja ezt". Mi az oka, hogy a baloldal igyekszik leplezni, titkolni, hogy Soros György és alapítványai finanszírozzák őket?

Nyilvánvaló, hogy Soros György és fia elutasítottsága Magyarországon igen-igen magas, így politikai értelemben rendkívül kellemetlen az a pillanat, amikor kiderül, hogy a nemzeti kormánnyal nem pusztán az önmaga lábában is megbotló baloldal áll, hanem maga a spekuláns.

Ne feledjük, hogy az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultáció éppen Soros migránsok betelepítéséről szóló tervének elutasításáról szólt. Ebben majdnem 2,4 millióan vettek részt. Ez abból fakad, hogy

a magyarok nem kérnek a nyílt társadalom eszméjéből. Bevándorlás helyett határvédelmet akarnak, nem szeretnék kitenni a gyermekeiket a genderpropagandának, ahogy a háború tüzelését is elutasítják, és egyébként sem szeretik, ha valaki más akarja megmondani helyettük a saját országukban, hogy merre van az arra.

A videókból az is kiderült, hogy nem csak Magyarországon avatkoztak bele a választásokba az amerikai tőzsdespekuláns emberei. Az eddigi információk alapján a hazai baloldal a 2022-es választási kampányra közel 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott. Mi az oka, hogy a baloldali politikusok tagadták, hogy Sorosnak köze lenne a kampánypénzekhez?

Az amerikai baloldal Európa egészén igyekszik megerősíteni a befolyását, aminek számos jól látható jele van. Ezek közé tartozik Brüsszel európai érdekeket semmibe vevő háborús és szankciós politikája, valamint az európai választások befolyásolása. A felvételeken Szlovákia és Lengyelország is szóba került. A magyarországi szerepvállalás nem csak hazánk geopolitikai helyzete miatt volt rendkívül intenzív.

A hazai konzervatív vezetés nem csupán azért tüske a globalista köröm alatt, mert a háború kapcsán nem állt be a sorba.

Soros régi barátja, Wesley Clark, aki a 2022-es kampány idején az ukrajnai konfliktus kapcsán adott „tanácsokat" a baloldal miniszterelnökjelöltjének, tisztán és érthetően elmondta, hogy

Orbán Viktor mára viszonyítási ponttá vált az amerikai republikánusok körében, akik tőle veszik át politikai programjuk elemeit. A sikere pedig megkérdőjelezhetetlen, és ez a jelenleg kormányzati pozícióban lévő demokraták számára veszélyt jelent.

Nem véletlen, hogy Donald Trump minden kampányrendezvényén hivatkozik a magyar kormányfőre, ahogy az sem, hogy idén áprilisban harmadszor látogat Magyarországra a CPAC, az amerikai nemzeti erők legjelentősebb akciókonferenciája.

Karácsony embere, Mártha Imre a milliárdosok kedvenc amerikai üdülőhelyén, a floridai Naples városában szerzett meg egy újabb luxusingatlant, közel 400 millió forintért. Gyurcsány Ferencék is vásároltak egy budai luxusingatlant. Mi állhat a baloldali politikusok látványos gazdagodása hátterében?

A baloldallal kapcsolatban egyre inkább erősödik egy olyan érzület, hogy mindig jól járnak az emberek kárára. Gyurcsányék évtizedes családi története ezt sok ponton igazolni látszik. Ahogy az olyan ügyek is, mint a Városháza-ügy, melynek lényegi eleme a jutalékos rendszer működtetése. Bajnai Gordon az ezzel kapcsolatosan nyilvánosságra került felvételek tanúsága szerint egy olyan tóhoz hasonlítja a főváros vezetését ellátó koalíciót, amelyben cápák úszkálnak, akiket nyilvánvalóan meg kell etetni. Gyakorlatilag ez a működési modell sejlik fel a hídpénzbotrány kapcsán is, ha pedig ez bebizonyosodik, annak nagyon komoly következményei lehetnek az önkormányzati választásra nézve.

Miközben botrány botrányt követ a baloldalon, és egyre több pénzük lesz, Budapestet szétlopják, és a közlekedés is egyre rosszabb állapotban van. Meddig tartható ez az állapot, és mi várható a júniusi választások előtt, valamint azon a napon?

Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke, a BKK jelenlegi vezetője jól körülírta, hogy miként tekint a baloldali városvezetés a budapestiekre. Az emberek csak szükséges rosszként vannak jelen egyebek mellett a tömegközlekedésen, nekik – a baloldal szerint – annyi beleszólásuk van a BKV, vagy más adófizetői pénzből fenntartott vállalatok működésébe, mint a pulykának abba, hogy megeszik-e.

Az sem hordoz túl hízelgő üzenetet, hogy eközben nyáron 300 millió forintnyi prémium hullott két nap alatt a megkérdőjelezhető eredményeket felmutató vezetőkre. A szavazók gondolataiban ott lesz Karácsonyék sokrétű csődje, amikor június 9-én leadják szavazataikat.