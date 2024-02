A manapság sokat emlegetett Action for Democracy feltűnik több hazai globalista, baloldali szervezet adományozói között is. A Tűzfalcsoport erről és Korányi aktív hazai politikai szerepéről írt elemzést.

Brüsszel is támogatja az Action for Democracy egyik kiemelt projektjét

A Közélet Iskolája „közösségi oktató és kutató központot" 2014-ben alapította Udvarhelyi Tessza, Dósa Mariann és Szabó Diana. Mindhárman A Város Mindenkiért csoportból ismerték egymást, amelynek Udvarhelyi alapítója volt. Partnerszervezeteik között szerepel is a legutóbb a szélsőbaloldali antifasiszta támadások miatt a figyelem középpontjába került Mérce mellett A Város Mindenkiért csoport, amelynek tagja volt az egyik letartóztatott, baloldali politikusokhoz kötődő személy. A baloldali szervezet támogatói között pedig megtalálhatjuk a Nyílt Társadalom Alapítványt, a Civil Kollégium Alapítványt és az Ökotárs Alapítványt is. Újabban pedig felbukkant még egy támogató szervezet, amelyet manapság sokat emleget a magyar sajtó: Action for Democracy.

Az A4D adatbázisából kiderül az is, hogy a Közélet Iskolája - a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Nyomtass Te is! mellett - a három legfontosabb helyi támogatottak egyike.

A Nyomtass Te Is! kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a balos propagandakiadvány pénzügyi támogatói között szinten megjelenik az Ökotárs Alapítvány és a Freie Ungarische Botschaft is.

"Berlini magyar származású európai állampolgárok spontán szerveződött csoportja vagyunk, akik úgy vélik, legfőbb ideje, hogy az EU intézményei és vezetői az unió közös jövőjének védelmében végre aktívan fellépjenek az autokrata magyar kormány demokráciaellenes törekvéseivel szemben"- írja magáról a szervezet.

Magukat - a Tasz iránymutatására hivatkozva - pártfüggetlennek minősítik, amit némileg árnyal, hogy rendszeresen találkoznak baloldali politikusokkal.

Bő két évvel ezelőtt, 2022 január 18-án pedig nyilvántartásuk szerint Korányi Dáviddal, az Action for Democracy elnök-igazgatójával is egyeztetett a Freie Ungarische Botschaft a külföldön élő magyarok választási aktivitásával kapcsolatban.

Visszatérve a Közélet Iskolájára, korábban már megírták, hogy a kurzusai során a törvénytelen eszközökkel történő fellépések igazolhatóságát kutató Közélet Iskolája nevű Soros Györgyhöz köthető szervezet polgári engedetlenségről, sőt a kampányfőnökké válás rejtelmeiről is tartott képzést.

A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások előtt többek között a „nyomásgyakorlás módszerei és eszközei", valamint „tüntetések előkészítése" témájában hirdette meg képzéseit, mindezt Brüsszel anyagi támogatásával.

A politikai baloldalhoz mind anyagi, mind személyi értelemben ezer szállal kötődő, Közélet Iskolája nevű NGO „Országszerte" címmel hirdette meg az időtartamában a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választási kampányt végigkísérő új képzését. A vidéki „civil szervezetek, aktív közösségek és informális csoportok" részére nyitva álló ingyenes program - többek között - az akció- és kampányszervezés, a toborzás, az érdekvédelem és a részvételi akciókutatás területeit fogja érinteni.

A projekt célja egyértelmű, a Soros/Alinszky-módszerek népszerűsítése, megtámogatása és terjesztése közvetlenül a választások előtt,

melyet a szervezők sem rejtenek véka alá: „a gyakorlati képzésen a résztvevők megismerkedhetnek a közösségi érdekvédelem és nyomásgyakorlás módszereivel és eszközeivel, és az érdekvédelmi kampányok szervezésének alapjaival", valamint tudást szerezhetnek „az érdekvédelmi kampányok és akciók szervezésének módszereiről és eszközeiről", illetve arról, „hogyan kell nekiállni egy tüntetés előkészítésének".

A törekvés, hogy a képzéssorozat során megszerzett „tudás országszerte elérhető legyen minél több helyszínen". Külön fővárosi és külön vidéki programokat is meghirdettek, előbbi keretében a "stratégiai tervezési képzés" az egyik alternatív projekt.

A képzés oktatásszervezőjének a szélsőbaloldali Mérce egyik, ellenzéki tüntetésekre szakosodott újságíróját kérték fel, aki emellett a radikális Szikra Mozgalom jelentékenynek nehezen értékelhető megmozdulásairól is rendszeresen tudósít a baloldali nyilvánosságnak.

A most induló képzésben központi szerepet betöltő mércés újságíró korábban a Közélet Iskolája kuratóriumi elnökével, Udvarhelyi Tesszával - aki egyben az ellenzéki tüntetések visszatérő arca - PR-interjút is készített az „elnyomás felismeréséről" és az önszerveződésről, „Van hagyománya Magyarországon a mozgalmi oktatásnak?" címmel. A felkérdezés során Udvarhelyi a következőképpen határozta meg a „civil szervezet" valódi tevékenységét:

„Amikor azt kérdezik, hogy mit csinál a Közélet Iskolája, mindig azt mondom, hogy politikai oktatással foglalkozik"

A közvetlenül a választások előtt megvalósuló projekt Brüsszel „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" (CERV) programjának támogatásával valósulhat meg. Ez az a program, amely magyar viszonylatban gyakorlatilag a hazánkban tevékenykedő Soros-szervezetek finanszírozására szolgál, így nem véletlen, hogy a pénzek szétosztásában a Norvég Alap forrásaival és azok részrehajló koordinálásával összefüggésben már jól ismert Ökotárs Alapítványra hárul központi szerep.

Előbbieknek köszönhetően a CERV-program keretében már most, négy évvel a program vége előtt több tízmillió forintos támogatásokban részesülhettek olyan NGO-k, mint a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Háttér Társaság, az Amnesty International és a Republikon Intézet.

Soros György neve természetesen a Közélet Iskolája mögött is szervesen megjelenik.

A többek között Pikó András VIII. kerületi baloldali polgármester, valamint korábbi kampányfőnöke, Udvarhelyi Tessza által létrehozott alapítványt közvetlenül is jelentős összegekkel finanszírozza a spekuláns által alapított Open Society Foundations (OSF). De a szervezet támogatói között számos további, Soroshoz köthető NGO is felbukkan, így egyebek mellett a Rockefeller Brothers Found, az EDGE Funders Alliance, a német Szövetség '90/Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) alapítványa, a Heinrich Böll Stiftung, végül, de nem utolsó sorban a Németországi Szociáldemokrata Párt pártalapítványa, a Friedrich Ebert Stiftung.

Az alapítványhoz 2021-ben nagyságrendileg 6,6 millió forint érkezett Soros György prágai szervezetétől, a Nadace Open Society Fund-tól; 4,6 millió forint az Open Society Initiativefor Europe-tól; míg 3.295.360 forint a Heinrich Böll Stiftung-tól.

Emellett már a Tűzfalcsoport is foglalkozott azzal, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet eddigi legjelentősebb külföldi beavatkozásának főszereplője, a Korányi Dávid vezette Action for Democracy a hazai partnerszervezetei között tüntette fel a Közélet Iskolája Alapítványt, amely „gesztust" nevezett szervezet is viszonozta a saját honlapján keresztül. A partneri viszony

a tiltott pártfinanszírozás gyanújától függetlenül a mai napig változatlanul fennáll.

A Közélet Iskolája Alapítványt nyíltan azzal a céllal hozták létre, hogy a hazai baloldali aktivista bázis mozgalmi háttérintézményeként szolgáljon, mind anyagi, mind szellemi értelemben. Az alapítvány korábban a magyar jog által ismeretlen intézmény, a polgári engedetlenség témakörében szervezett a mostanihoz hasonló képzéseket Misetics Bálint, Karácsony Gergely főtanácsadójának vezetésével, amelyek során

a törvénytelen eszközökkel történő fellépések igazolhatóságát igyekeztek bebizonyítani.

A szervezet és a mögötte álló erők a választásokhoz közeledve ismét aktivizálták magukat, és érdemi ellenzéki politizálás hiányában, újfent a Soros/Alinszky-féle módszerek felhasználásával és terjesztésével próbálnák magukhoz ragadni a hatalmat, mint ahogy láttuk és tapasztaljuk azt Lengyelországban is.

