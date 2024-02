A közéleti kérdésekben máskor oly gyakran megszólaló David Pressman most mélyen hallgat Gyöngyösi Márton Orbán Viktor kormányfőt cionista bérencnek nevező kijelentéséről. Mindennek azért is van jelentősége, mert Joe Biden embere korábban meghívta egy szédervacsorára az antiszemita politikust, és azt állította, hogy állítólag már megváltozott. A Jobbik elnöke tehát minden korábbi híreszteléssel szemben továbbra is kőkemény antiszemita vonalat visz.