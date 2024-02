Börtön-, illetve fegyházbüntetés várhat arra a testvérpárra és harmadik társukra, akik egy pápai munkásszállón ütötték-verték lakótársaikat, ami miatt két férfi is súlyos fejsérülést szenvedett, egyiküknek betört a koponyája.

Ahogyan korábban megírtuk, a fiatal fiú és bátyja 19 éves társukkal és családtagjaikkal együtt 2022. december 18-án érkezett Pápára azért, hogy három nappal később dolgozni kezdjenek. Másnap együtt iszogattak a munkásszállón, majd éjfélkor rokonukkal üzenve megkérték a második emeleten lakó ismerősüket, hogy a szálló buszával vigyen még nekik sört.

A férfi ezt visszautasította, majd miután a 19 éves fiú hangosan szidni kezdte, még az ajtót is kulcsra zárta. A fiatal ezen felháborodott,

ütni, rúgni kezdte a szobaajtót, melybe a testvérpár is bekapcsolódott. Közben azzal fenyegették a férfit, hogy a lábánál fogva húzzák ki a szobából és megölik.

Közösen egy lyukat ütöttek a szobaajtón, és azon keresztül megragadták áldozatukat, aki azonban kiszabadult a fogásukból. Végül a három férfi betörte az ajtót, berohant a szobába, rátámadtak a férfira, az ágyra lökték, ahol ütni-verni kezdték. A verekedésnek a 19 éves támadó anyja vetett véget, aki megvédte a férfit a további ütésektől. Közben azonban több lakó is megjelent, akikre fiatalok szintén rátámadtak. A lakótársak védekeztek, majd egyenként elhagyták a szobát.

A férfiak ezek után a összetörték a szoba berendezését, a széttört bútorok maradványai közül pedig a két testvér egy-egy asztallábat, társuk pedig egy fa asztalmerevítőt vett magához. A 19 éves férfi kezében a fadarabbal kiszaladt az udvarra, míg a testvérek az asztallábakkal csapkodva a folyosó végén lévő emberek felé szaladtak, akik futva menekültek előlük.

A két férfi, kezükben az asztallábakkal lefutott az első emeletre, ahol a fiatalkorú utolért egy férfit, és az asztallábbal megpróbálta fejbe verni. A férfi egy széket maga elé tartva védekezett és hátrált előle, ám miután a támadó bátyja is csatlakozott a verekedésbe, az áldozat kiejtette a széket a kezéből, és térdelve, kezeit maga elé tartva próbált védekezni az ütéseik ellen. Végül a fia próbálta megvédeni, ám a támadók őt sem kímélték,

ütni-verni kezdték az asztallábakkal, ami miatt betört a koponyája. A magatehetetlenül fekvő férfi és a szintén fejsérüléseket szenvedett édesapja bántalmazásának végül a szemtanúk vetettek véget.

Azonban ha senki nem lép közbe, és az áldozatok nem próbálnak védekezni, akár meg is halhattak volna.

Az ügyészség a testvérpárral szemben gyilkossági kísérlet miatt emelt, vádat, ezen kívül harmadik társukkal együtt magánlaksértés, súlyos testi sértés kísérlete, és rongálás miatt is felelniük kell. Az idősebb testvérrel szemben fegyházbüntetés, öccsével szemben fiatalkorúak börtöne, míg társukkal szemben börtönbüntetés kiszabását javasolta azzal, hogy a két testvér feltételes szabadságra nem bocsátható.

Néhány évvel ezelőtt a nyitrai munkásszállón tört ki hasonló tömegverekedés, melyben egy férfi meg is halt. Egy hegyeshalmi munkásszállón is majdnem tragédiával végződött a szobatársak verekedése, ahogyan egy oroszlányi szállón is, ahol egy férfi arcába tapostak egy elfajult vita során.

Forrás: Ügyészség