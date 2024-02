Mára a napnál is világosabb, hogy a baloldal 2022-es kampányát Soros György amerikai tőzsdespekuláns finanszírozta. Erről maguk az érintettek beszéltek egy X-re feltöltött videóban. A legfelháborítóbb az egész dollárbaloldali botrányban, hogy az elmúlt másfél évben Karácsony Gergelytől kezdve Gyurcsány Ferencig mindenki arról beszélt, hogy Sorosnak semmi köze a baloldal kampányához. Most már csak az a kérdés, hogy mit kért Soros a dollármilliókért cserébe?

Néhány napja az X közösségi oldalra került egy videó, amelyen többek között Korányi Dávid, az amerikai pénzeket Magyarországra juttató Action for Democracy vezetője maga vallotta be, hogy valóban egy baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal, de ezt végig próbálták eltitkolni. Arról is beszél, hogy nem félnek kritizálni a szerintük autoriter vezetőket és tendenciákat, mint Bolsonaro elnököt Brazíliában, Orbán Viktort Magyarországon vagy Kaczynskit Lengyelországban, majd hozzáteszi: „Támogatunk civil szervezeteket…”

Pedig korábban Korányi Dávid nevezte nevetségesnek ezeket a vádakat egy, a régi indexesek blogjának, a Telexnek adott interjúban: „Nem a CIA által vezérelt gyíklények pénzéről van szó, hanem magyar diaszpórában élő állampolgárok donációja.”

Csakhogy ez az állítólagos diaszpórában élő állampolgár nem más, mint Soros György – legalábbis ez derül ki az X-en megjelent videókból. A felvételeken az Action for Democracy vezetői vallanak arról, hogy az általuk vezetett NGO-t lényegében a magyar származású spekuláns pénzeli.

A baloldal több mint egy éven keresztül a magyar embereket és a hatóságokat is megpróbálta teljesen átverni a külföldről érkezett kampánypénzekkel kapcsolatban. Szinte minden szereplő tagadta, hogy tudna az Amerikából érkezett támogatásokról.

Így játszották ki a törvényeket Soros emberei

Az Action for Democracy (A4D) kuratóriumi elnöke,

Kati Marton nyíltan kijelentette, hogy az NGO fő támogatója Soros György, majd hozzátette: e tény nem minősül nyilvános információnak – hívta fel a figyelmet egy, az X-re felöltött videóra a Tűzfalcsoport.

A videó újabb bizonyítékokkal és információkkal szolgált a példátlan külföldi befolyásolási kísérlettel összefüggésben. Ennek kapcsán Korányi Dávid, a szervezet igazgatója, Bajnai Gordon miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója is megszólal, aki kifejti, hogy az 501(c)(4) besorolás lehetővé teszi számukra, hogy titokban tartsák szervezetük támogatóinak körét.

Az NGO-k e kategóriájába a törvény értelmében – a munkavállalók helyi egyesületei mellett – azon, nem haszonszerzési céllal szerveződő, kizárólag a szociális jólét elősegítése érdekében működő polgári szövetségek vagy szervezetek (például helyi önkéntes tűzoltóság) tartoznak, amelyek nettó bevétele kizárólag jótékonysági, oktatási vagy rekreációs célokra szolgál.

A rendszerváltás óta nem látott botrány

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".

Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt. Márki-Zay Péter nem sokkal később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: az Action for Democracyn keresztül nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dolláros „makroadomány" duzzasztotta az MMM számláját.

Mindeközben – és azóta is – a Márki-Zay mögött álló ellenzéki pártok gyakorlatilag úgy tettek, mintha ott sem lettek volna a kampányban. A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc ekkor azt állította a Hír TV-nek, hogy nincsen tudomása a Márki-Zay Péter mozgalmának utalt külföldi kampánytámogatásokról, így azokat pártja sem használta. A bukott miniszterelnök hangoztatta, hogy a DK el tud számolni a kampánypénzekkel az Állami Számvevőszéknek.

Milliárdok landoltak külföldről a baloldalnál

Még az ügy kirobbanása után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok tavaly szeptemberi kihelyezett frakcióülése után tartott sajtótájékoztatón közölte: kezdeményezik, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. A nemzetbiztonsági bizottság számára készült, nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, hogy még annál is nagyobb összegek kerültek a dollárbaloldal kampányszervezeteinek számláira, mint amiről eddig tudni lehetett.

2022. november 17-én látott napvilágot az a részjelentés, ami bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Azonban 2023. január 25-én világossá vált, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől.

Kiderült, hogy a Korányi-féle Action for Democracy által folyósított összeg nagyjából 160 millió forinttal magasabb az eddig nyilvános utalások szaldójánál. Az ezen amerikai szervezettől kapott végösszeg tehát 3,174 milliárd forint, amelynek 58 százalékát Márki-Zay Péter Mindenki Magyarország Mozgalma kapta meg, amely saját bevallása szerint a pénz egy részét 2023 elején is költötte.

Az is kiolvasható a parlamenti bizottság számára készült második részjelentésből, hogy egy másik fontos baloldali kampányszervezet, az Oraculum 2020 Kft., az EzaLényeg nevű portál működtetője az Action for Democracy által utalt 1,082 milliárd forint mellett egy másik forrásból hasonló nagyságrendű bevételre tett szert az előválasztási és a választási kampány idején. Ez az öt utalás 2021 szeptembere és 2022 február vége között összesen 887 millió forintot jelentett, amely egy svájci alapítvány kasszájából érkezett a szintén Bajnai köreibe tartozó vállalkozáshoz.

Készpénzben fizetett Karácsony táskás embere

2023 júniusában aztán újabb elemekkel bővült a botrány: a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését, amelyben az is szerepelt, hogy több mint 506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára, döntően euróban és angol fontban. A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban". A félmilliárd forintot Perjés készpénzben fizette be 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között a mozgalom számlájára, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal. Öt tranzakció ráadásul az ötvenmillió forintot is meghaladta.

Ami szintén nagyon fontos, hogy a dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven az előválasztási és az országgyűlési kampány után is folytatódtak, így kérdés, hogy valójában kiktől érkeztek és kikhez kerültek a beérkezett százmilliók.

Több bűncselekmény miatt is nyomoznak

Az ügyben egy hónappal a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után, Tényi István feljelentése alapján, tavaly júliusban költségvetési csalás gyanújával rendelt el büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Később az adóhatóság pénzmosás miatt is vizsgálódni kezdett. A pontot az i-re a mozgalom számlavezető bankja tette fel azzal, hogy hamis magánokirat felhasználása gyanújával az OTP is feljelentést tett. Karácsony pénzügyeket intéző embere, Perjés Gábor ugyanis többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A hitelintézet a sajtóban megjelent hírek után belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, majd ennek végén súlyos megállapításokat tett.

Ennek lényege szerint a banknak benyújtott jegyzőkönyvek hamisak, az adománygyűjtő ládák története pedig hazugság, ugyanis a – döntő többségükben 50 és 100 eurós címletű – bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek. A hatóság a feljelentés tartalmát a már megindult eljárásban vizsgálja.

Házkutatás Karácsony és Gyurcsány emberénél

Nyilván nem függetlenül az OTP feljelentésétől a NAV fontos, a bűncselekmény okirat-hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglalt le Karácsony jogi főtanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában. A Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárától és bizalmasától a legújabb információk szerint aláírás-hitelesítő dokumentumokat vittek el az adónyomozók. Ezek olyan iratok, amelyek az adományozók létét voltak hivatottak igazolni. A tíz jegyzőkönyvön az MSZP két munkatársának a neve szerepelt. A dokumentumok aláírása Tordai Csaba belvárosi ügyvédi irodájában történt. A szocialista párt egy jegyzőkönyv aláírását ismerte el, a többin így nem is szerepelhetne a munkatársainak neve, azaz az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencet meghamisíthattak.

Karácsony szánalmas magyarázatai

Karácsony Gergely a botrány kirobbanása után különböző magyarázatokkal állt elő, előbb megpróbálta elviccelni a dolgot, aztán saját magának többször ellentmondva összevissza beszélt, de az még mindig nem derült ki, hogy honnan lett a több száz milliós támogatás.

Az ügyben azóta is több szálon nyomoznak.

Ráadásul azóta az is kiderült, hogy összefügghet a Lánchíd-botrány és a guruló dollárok ügye, ugyanis Vig Mór nevéhez köthető cégtemetőben süllyesztették el a guruló dollárok néven elhíresült botrányban fontos szerepet játszó DatAdat-cégháló egyik alegységét, a Dessewffy Tibor által vezetett Datalyze Research Kft-t.

Szánthó Miklós: 2023 az az év, amikor hivatalossá vált, hogy a magyarországi baloldal hazát árul

A dollárbaloldal botrányával kapcsolatban Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője korábban azt nyilatkozta, elvált a tüdő a májtól, egyértelműen és kétséget kizáróan bebizonyosodott, mely magyarországi pártokat és politikusokat bérelték fel külföldről, hogy kifejezetten Magyarország ellen dolgozzanak. Tisztult a kép és ez segíti a tájékozódást. Önbevallási alapon kiderült, a magyarországi baloldal milliárdokat kapott a nyílt társadalom hálózatától a tavalyi kampányához, majd az is, hogy ők az elveszett mikroadomány-ládikák fosztogatói – vélekedett Szánthó.

Most már csak az a kérdés, hogy mit kért Soros a dollármilliókért cserébe?