A férfi szeptemberben részegen bement a tatai templomba, és ellopta az adománygyűjtő dobozt. Mivel korábban többször is elítélték már lopások miatt, ez alkalommal akár fegyházba is kerülhet.

A férfi szeptember 12-én nyitva találta a tatai templom ajtaját, ezért bement, és kitépte a falból a falból a 8.500 forintos értékű adománygyűjtő pénzkazettát és a benne lévő 90.000 forintot elvitte.

A nyomozás során a pénzből 26.655 forintot megtaláltak és lefoglaltak, így a kár egy része megtérült.

Mint kiderült, a férfi többszörös és különös visszaeső, legutóbb 2023. március 22-én 1 év börtönre ítélte a bíróság lopás miatt, jelenleg ezt a büntetését tölti.

Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetés, és 72.845 forintnyi vagyonelkobzás kiszabását javasolta vele szemben.

2022 szeptemberén egy férfi két egymást követő napon tért be a kőbányai templomba, hogy megcsapolja a perselyeket. Budakalászon pedig betört egy férfi a helyi templomba, majd kegytárgyakat vitt magával, hasonló dolog történt Szegeden is. Egy hajléktalan férfi mise alatt lopott a nagyatádi templomból. A jászsági templomban pedig két nap alatt két lopás is történt: először egy kamasz, majd egy huszonéves pár surrant be, akik pénzt, illetve kegytárgyakat vittek magukkal.