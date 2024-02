Szánalmas magyarázkodásba kezdett a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton azután, hogy ismét bebizonyosodott, hogy ő is, és pártja is antiszemita. Most ő maga beszélt az ügyről, de úgy, hogy azon, amit mondott, még ő is nevetett. Többek között azzal érvelt, hogy amikor azt írta, Orbán Viktor „egy cionista bérenc, a lubovicsi szekta foglya", azt nem gondolta komolyan. Mindezt szerinte mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mondanivalója végére egy mosoly jelet tett. Újabb gyalázatos tettére azonban ennél kézzelfoghatóbb magyarázatot nem volt képes adni, és nem is mond le.