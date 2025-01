A 13. havi nyugdíjat meg kell védeni – jelentette ki a miniszterelnök pénteken reggel a Kossuth Rádióban. Közölte: eddig is megvédték, és ezután is ragaszkodik hozzá a nyugdíjasok és a jövőbe vetett hit, remény miatt is. Orbán Viktor értékelése szerint a 13. havi nyugdíj lelki, pszichológiai, politikai, és csak ezeket követően gazdasági kérdés.

A kormányfő arra reagált így, hogy Brüsszel el akarja venni a 13. havi nyugdíjat, illetve az ellenzéki pártok mögött álló közgazdászok is rendszeresen azt mondják, ez „így” nincs jól.

Ha győztes nemzetet akarunk faragni saját magunkból - és mi azt akarunk, szemben a cinikusokkal -, ahhoz a régi bajokat le kell győzni. Az egyik ilyen régi baj, amire mindenki személyesen emlékszik és húsba vágó is volt,

az a 13. havi nyugdíj elvétele a Gyurcsány-Bajnai korszakban

- idézte fel.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor rámutatott: az emberek nem tudják, a 13. havi nyugdíj kifizetése micsoda harc, hogy ez egy csatának az eredménye és nem csak arról van szó, hogy elő kell teremteni rá körülbelül 500 milliárd forintot. Kitért arra is, hogy a bérek gyorsabban nőnek, mint a nyugdíjak, de a 13. havi nyugdíjjal valamelyest közelebb tudják hozni a nyugdíjemelés mértékét a béremelkedéshez.

Brüsszel eltörölné a 13. havi nyugdíjat

Brüsszel letagadja, de igenis azt követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat – hívta fel a figyelmet korábban Hidvéghi Balázs. A kormánypárti EP-képviselő kifejtette, hogy

a brüsszeli bizottság által megbízott OECD-szakértő több más intézkedés mellett feketén-fehéren a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel

– vagyis Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörlését akarja. Ezzel kommentálta a brüsszeli követelést: „Mi ezt (…) elutasítjuk, mert azon vagyunk, hogy a nyugdíjasok életét megkönnyítsük.” Hozzátette: a 2025-ös költségvetést úgy tervezték, hogy az inflációkövető nyugdíjemelés mellett a 13. havi nyugdíjat is megkapják az idősek.

Tisza: nem jó a 13. havi nyugdíj

Magyar Péter embere, Petschnig Mária Zita (Kéri László politológus felesége) a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélt a TISZA egyik rendezvényén. A juttatást a Gyurcsány-kormány vette el az idősektől, most pedig a Tisza rendezvényén nyilvánították ki, hogy el kellene törölni.