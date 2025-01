A Balliberális közvélemény-kutató cégek hálózatba szerveződve manipulálják a szavazókat Magyar Péter támogatására

Fél évvel később szintén a Soros Györgyék által finanszírozott 444 készített összeállítást a közvélemény-kutatókról. Itt már a manipulációs hálózat szereplői maguk tettek önleleplező nyilatkozatokat. A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel például arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt volt egy kutatói tanács nevű intézmény, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre.

A Mediánt vezető Hann ugyancsak beszélt a közvélemény-manipulációkról, a hamis felmérésekről. Mint mondta, valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Saját érintettségével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:

Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások”.

Hasonló „vallomást” tett Ember Zoltán is, aki az azóta a Mediánhoz mindinkább közel kerülő Iránytű Intézet vezető kutatója lett. Az interjúban elmondta, hogy néhány nappal a választásokat megelőzően előtte voltak az adatok, amelyek szerint a baloldal 14–18 százalékos lemaradásban van, mégis azt mondta:

Hat–nyolc százalék közötti ellenzéki mínuszra számít, ami még nem kétharmados Fidesz-győzelem.”

A kutató pszichés nyomással magyarázta, hogy végül magát is meggyőzte ezen adatok helyességéről.

Ezek után érdemes felidézni a 21 Kutatóközpont tevékenységét és hátterét, ugyanis ők közöltek elsőként olyan kutatási eredményt, amelyben a Tisza Párt már átvette a vezetést a Fidesz–KDNP-től. A cég esetében a külföldi finanszírozás nyilvánvaló, a saját honlapjukon is megtalálhatóak a pályázatok. Elég csak áttekinteni a támogatók névsorát, ismert globalista NGO-k, valamint liberális szervezetek, alapítványok és az Európai Bizottság is szerepel köztük. Az Európai Bizottság CERV programja által támogatott projektek mellett megtaláljuk a European Liberal Forum pályázatát, a German Marshall Fund vagy a baloldal 2022-es külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszereplő Action for Democracy nevű szervezet támogatásait is. Az Amerikából származó pénzek ügyét a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálták, és megállapították, hogy a választások külföldi befolyásolásával súlyosan sérült hazánk szuverenitása.