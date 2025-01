A néptánc és a foci köszöni, kiválóan elvannak egymással és egymásért!

„Kocsmára nyílik az utcaajtó, kihallatszik belőle, hogy hajrá Dac!” Futballszurkoló vagyok, ugyanakkor a néptánc az életformám, és táncházba járok disco helyett. A magyar válogatott összes hazai meccsére gyerekkorom óta járok, és ha lehetőségem engedi, idegenbe is elkísérem a csapatot. Indul az utazás csak erre vártál! Egy budapesti csapat mellett drukkolok a Sepsi, a Topolya, a DAC és az Eszék eredményes szereplésének nemzetközi porondon (EL, BL, KL). Minden meccsnap ünnepnap! A Magyar Himnusznál és a Nélküled-nél könnybe lábadt szemmel állok a lelátón, a népdalokat anyanyelvként értelmezem. A Kárpát-medence különböző területeiről érkező néptáncegyüttesek és népi zenekarok részére Népfocitornát szervezek, amely közösségteremtés új formáját teremtette meg a táncházmozgalom résztvevői között.

Néptáncosok az olimpiai fáklyával a Puskás Arénában, Fotó: Korzenszky Tamás

A néptánc a focihoz hasonlóan társadalmi jelenség, azaz társadalmi gyakorlatot, közösségi megjelenési formát jelent, amely leképezi az adott társadalom kulturális és etnopolitikai szerveződését, kifejeződését. A néptáncot és a focit nem érdemes szembe állítani egymással – éppenséggel jól elférnek egymás mellett. Az idei Év Spotolója Gála half time showjaként nemrég pont hazai néptáncegyüttesek a sport előtt tisztelgő, felemelő előadását (Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország) láthatta a közönség az Operában, illetve az M4 Sporton.

A néptánc, az antropológiai értelemben vett mozgás – a sporthoz hasonlóan – a fizikai, szellemi, erkölcsi nevelés, a személyiség egészséges és eredményes fejlődésének, és kibontakozásának kiváló és hatékony eszköze. Ezért tisztelettel vitatkoznék azzal az állítással, hogy a Felvidéken „nem a néptánccsoportok tartják össze a magyarságot arrafelé, hanem ez a csapat.” (A DAC film rendezéséhez természetesen ezúton is gratulálok!)

Rózsa Sándor élőkép a Puskás Arénában, Fotó: Mirkó István

Erdélyhez hasonlóan a Felvidéken is rendkívül erős a táncházmozgalom revitalizációja. A magyar táncházak a Kárpát-medencében a szellemi kulturális örökség megőrzését célzó legjobb gyakorlat, komplex szórakozási-, közösségi-, művelődési alkalmat kínál a felvidéki ifjúság identitásának és mindennapi patriotizmusának megerősítésére. A hagyományos népi kultúra ápolása és bővítése Szlovákiában is példaértékű. A Csemadok, a Táncfórum, a Kult Minor és további magyar kulturális és művészeti támogatásoknak (Bethlen Gábor Alap, Csoóri Sándor Program, Rákóczi Szövetség stb.) köszönhetően több ezer gyermek néptáncol helyi táncegyüttesekben Kassától Pozsonyig. A teljesség igénye nélkül kiemelendő a táncok dinamikájáról és a színpadképek látványosságáról ismert pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház munkássága, amely a szlovákiai magyar táncművészet hivatásos műhelye. A „csak tiszta forrásból” hitvallásáról nevezetes a nagy múltú Szőttes Kamara Néptáncegyüttes. A Duna Televízió Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutatójáról emlékezhetünk a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttesre és a Pósfa Zenekarra. A táncházakban és folkkocsmákban a Varjos zenekarral, a nyári táborokban (MartFeszt, Gombaszög „Folkszöglet”) a nagyölvedi Nagy Csomor András és zenekarának a magyar népzenét népszerűsítő tevékenységével találkozhatunk. Szlovákia legnagyobb folklór fesztiválján Východnán, fantasztikus természeti és épített környezetében a magyar néptáncegyüttesek koreográfiáit tapsolják vissza évről-évre. Rendkívül népszerűek a további civil kezdeményezések is, mint az országos népművészeti fesztiválok (Zselíz), a táncháztalálkozók (Dunaszerdahely, Révkomárom), a népzenész-találkozók (Révkomárom), valamint a rendhagyó néprajzi órák és további népi tematikájú foglalkozások (Agócs Gergely néprajzkutató, Csiba Júlia és Korpás Éva népdalénekesek, Lakatos Róbert zenész). Számos anyaországi művész „turnézik” rendszeresen a Felvidék óvodáiban és iskoláiban, hogy a helyi művészek és pedagógusok mellett részt vegyen a magyar népdalok, népi játékok, néptáncok gyermekekkel való megkedveltetésében.