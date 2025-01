A várakozásoknál is jobban teljesített a magyar gazdaság

Újra csúcsra ért a foglalkoztatottság Magyarországon, emellett több mint egy éve stabilan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma. Ez miért jó a magyar gazdaságnak?

A foglalkoztatottak száma annak ellenére is magasan alakul, hogy az egyik legfontosabb ágazat, a feldolgozóipar tartósan szenved – részben az európai gyenge konjunktúra, részben pedig az új járművek és ehhez kapcsolódóan az akkumulátorok iránti alacsony kereslet miatt. Ennek ellenére a foglalkoztatás szintje 2024-ben a 2023-assal egyezett meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy

a feldolgozóipar nehézségei nem hagyták érintetlenül a munkaerőpiacot: az év második felében a munkaerőpiac feszessége érezhetően csökkent, nincs már annyi üres álláshely az országban, de minimálisan a foglalkoztatottak száma is alacsonyabb lett.

Ebben alapvetően két tényező hozhat, hoz változást: egyrészt a gazdasági növekedés már önmagában növeli a foglalkoztatást – persze ehhez szükséges az európai gazdaság magára találása. Másrészt viszont idén és jövőre a nagy gyárak indulásával jelentős munkaerőigény jelenik meg az ország több részén, ami pozitívan hat a foglalkoztatásra, különösen, ha azt a belföldi munkaerőpiacról kívánják fedezni.

Hogyan hathat a magyar gazdaságra az új amerikai adminisztráció, valamint ha lezárulna a háború, azt mit hozhatna számunkra?

Az új Trump-adminisztráció hatását két irányból kell megközelítenünk. Egyrészt van egy Európára gyakorolt hatás, amely alól hazánk sem vonhatja ki magát. Másrészt pedig hat a két ország viszonya is, a kétoldalú kapcsolatok jobbra fordulása és ennek esetleges gazdasági hatásai. Az európai hatást egyelőre nem pontosan látjuk: Trump korábban vámokkal fenyegette többek között Európát is. Jól látszik azonban, hogy Trump a vámokat tárgyalási eszközként, fegyverként használja – ha nem az ő elvárásainak, az amerikai érdekeknek megfelelően cselekszik egy másik állam, akkor vámokat kap. Az is látható, hogy Európa kapcsán egyelőre lekerült a napirendről a vámok kérdése – egyelőre talán megúsztuk. Ami még hátrányos lehet számunkra, az az, hogy Európától Trump az eddiginél is több LNG vásárlását várná el – ez pedig egy drágább energiaforrást jelent.

Európai szinten ugyanakkor előnyt jelenthet az orosz-ukrán háború várt lezárása. Ennek kapcsán jó lenne, ha véget érne a szankciós politika, hiszen például az energiapiac bizonytalanságban tartása tartósan magas energiaárakat eredményez, ami rontja a kontinens versenyképességét, csökkenti a jólétet.

Magyarország kapcsán a jobb diplomáciai kapcsolatok remélhetőleg a gazdasági életben is megmutatkoznak majd: itt az erősebb kereskedelmi kapcsolatok mellett az amerikai vállalatok esetleges befektetései kerülhetnek előtérbe, ami növelheti a magyar gazdaság teljesítményét. Szintén fontos lenne a Bidenék által felmondott kettős adóztatási egyezmény újrakötése.

