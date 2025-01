Áder János: Nevében és tartalmában is megújul a nemzetközi környezetvédelmi filmfesztivál

„Van egy tőkealapunk, amely ezen a területen tevékenykedő cégekbe fektet be, valamint kezdő vállalkozásoknak képzési programokat is működtetünk. Mindezeken túl három vízvilágtalálkozó után 2021-ben és 2023-ban megrendeztük a Planet fenntarthatósági expót és élményprogramot. Jövőre ezt is szeretnénk megújítani. Reményeim szerint ennek lesz úgymond az előfutára a veszprémi fesztivál, amely a ’Planet univerzum’ részeként az alapítvány céljait hangsúlyosabban tudja megjeleníteni akár a nemzetközi térben is”