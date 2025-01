Adókedvezmény és családtámogatások a kormánytól, adó- és díjemelések a baloldali városvezetéstől Budapesten

de Pikóék döntöttek arról is, hogy két éven belül 30 százalékkal, majd utána évi rendszerességgel megemelik a bérleti díjakat is, ez pedig a legszegényebbeket érinti. Teszik ezt úgy, hogy katasztrofális állapotúak a józsefvárosi bérházak. Volt év, amikor mindössze annyit fordítottak a kerületi homlokzatok felújítási programjára, mint egy közvécé építésére. Mindeközben évek óta kifizetőhelyként működik az önkormányzat. Megemelték a vizsgálatok térítési díjait is a kerület járóbetegellátását biztosító szakrendelőben azok számára, akik nem rendelkeznek társadalombiztosítással.