Egyre több jel utalhat amerikai demokrata párti tanácsadók befolyására Magyar Péteréknél

Most azonban minden jel szerint szintet lépett az amerikai minta alkalmazása: Magyar Péter "újévi beszédének" formális megjelenése az apróbb részleteket is figyelembe véve a háttértől az öltözködésig látványosan hasonlít a Demokrata Párt következő elnökjelöltjeként is emlegetett Gavin Newsom kaliforniai kormányzó online bejelentkezéseire.

A hasonlóság azonban nem csupán formálisan érhető tetten. Kalifornia az első ciklusa alatt több mint 100 alkalommal perelte be a Trump-kormányzatot például a szigorú és következetes bevándorláspolitika ellen indítottak pereket. A négy év alatt, amíg Donald Trump először volt elnök, Kalifornia átlagosan 12 naponta perelte be őt. Most, hogy visszatér hivatalába, a demokrata állam vezetői újabb lehetséges perekre készülnek. Gavin Newsom kormányzó arra kérte a kaliforniai törvényhozást, hogy különítsenek el további pénzt a várható perekre.

Kalifornia igyekszik majd együttműködni a hivatalba lépő elnökkel - de félreértés ne essék, az egész nemzet államai mellett kívánunk kiállni az alkotmányunk védelmében és a jogállamiság fenntartása érdekében

- mondta Newsom szerdai írásbeli nyilatkozatában.

A föderalizmus demokráciánk sarokköve. Ez az Amerikai Egyesült Államok.

Trump kampányában előre vetítette, hogy szembe fog szállni a laza választási szabályokkal, a gépjárművek kibocsátási normáival, az engedély nélküli bevándorlókkal és az iskolákban a gender,- és LMBTQ-őrülettel kapcsolatos politikákkal. Emellett Newsom feltétel nélkül támogatja a Biden-Harris kabinet Ukrajna támogatását szorgalmazó törekvéseit, sőt Kalifornia maga is segíti pénzügyileg Zelenszkijéket.

A legelső szembetűnő hasonlóság a két politikai program tekintetében, hogy a Tisza Párt is aláírta azt az EPP, az S&D és a Renew által kötött háborúpárti dokumentumot, amelynek célja, hogy megakadályozza azt a változást, amelyre az európaiak szavaztak és a hatalmat továbbra is a brüsszeli elit kezében tartsa. Amit leginkább támogat, az a föderalista elköteleződés, háború- és migrációpártiság, jogállamisági zsarolás. Ami Magyar Péter perlekedési szokásait illeti, az Origo szerint a Tisza elnöke korábban két dologgal dicsekedett: egyrészt, hogy milyen sok bíró volt és van a családjában. Ismert, nagyapja a Kádár-diktatúra egyik legismertebb, a rendszert gátlástalanul kiszolgáló bírója volt, anyja pedig, Erőss Mónika az Országos Bírói Hivatal elnökhelyettese volt, egészen 2024 januárjáig. Ő döntött sok bíró fizetéséről is. De más bírórokonaival is dicsekszik Magyar Péter az Origo által közzétett videóban. Továbbá arról is beszél, hogy az összes sajtóperét meg fogja nyerni és a - nem tudni, mire gondolt - feljelentéseket.